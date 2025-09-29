Panamá Sub-20 entrena en Valparaíso antes de medirse a Ucrania en el Mundial de Chile 2025

La selección Sub-20 de Panamá cumplió este lunes una jornada de entrenamientos en la cancha de la Escuela Naval «Arturo Prat», de cara a su compromiso frente a Ucrania por la segunda fecha del Mundial Chile 2025.

“En el entrenamiento realizado en la cancha de la Escuela Naval ‘Arturo Prat’ se hizo énfasis en la parte técnico–táctica, donde el DT Jorge Dely Valdés busca contrarrestar las virtudes de los ucranianos y lograr su primer triunfo en la Copa del Mundo”, informó la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

La institución detalló que “el lunes se hizo un trabajo de compensación con los jugadores que vieron pocos minutos frente a Paraguay (Sean Deane, Ian Flores, Javier Arboleda, Luis Villarreal, Julio Rodríguez, Ernesto Gómez, Anel Rice, Kevin Walder y Karlo Kuranyi). Los que fueron titulares y disputaron la mayoría de minutos se quedaron descansando en sus habitaciones”.

Panamá viene de caer ante Paraguay 3-2 el pasado sábado en el Estadio Elías Figueroa Brander. Sobre el panorama del grupo B, FEPAFUT precisó: “El grupo B de la cita mundialista Sub-20 es liderado por Paraguay con tres puntos, seguido por Ucrania (3 unidades), Panamá y Corea del Sur sin puntos”.