Panamá: sede de ciclismo de alto nivel

Panamá se convertirá en las próximas dos semanas en la parada obligada de todo amante del ciclismo, cuando se disputen los campeonatos centroamericano y panamericano de Ciclismo de Ruta, ambos en Ciudad de Panamá, informó la Federación Panameña de Ciclismo, que realizó el lanzamiento de estos eventos ayer.

El Centroamericano será del 14 al 16 de abril, y el Panamericano del 18 al 23 de abril. El tramo marino de la Cinta Costera 3 será cerrado desde de 5:00 a.m. a 1:00 p.m., por motivo del Centroamericano, que tendrá horario de competencias de 8:00 a.m. a la 1:00 p.m. Mientras que para el Panamericano de Ruta, del 18 al 23 de abril, que en su XXXVII, el recorrido será Gonzalillo-Pedregal, en Vía Panamá Norte, conocido popularmente como el “Corredor de los Pobres”, del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, también de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. y según los organizadores, se intentará minimizar las interrupciones del flujo del tráfico vehicular de particulares en esa zona.