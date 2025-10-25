Pallister rompe marca de Ledecky en un aluvión de récords mundiales en natación

La australiana Lani Pallister destrozó este sábado el récord mundial de los 800 metros estilo libre en piscina corta de Katie Ledecky, con un tiempo de 7 minutos 54.00 segundos.

La de Pallister fue una de las cinco nuevas plusmarcas mundiales que se fijaron en el cierre de la última parada de la Copa del Mundo de natación en Toronto.

Pallister, de 23 años, bajó en 3.42 segundos el anterior récord mundial que Ledecky, la estrella de la natación estadounidense, estableció en noviembre de 2022 en Indianápolis.

Otra figura del día en la ciudad canadiense fue el neerlandés Caspar Corbeau, que estableció un récord mundial de los 200 m braza en piscina corta con un tiempo de 1:59.52 minutos.

La estadounidense Kate Douglass también mejoró su propia plusmarca en los 100 m libres en piscina corta con 49.93 segundos. La neoyorquina, campeona olímpica de los 200 m braza en los Juegos de París de 2024, poseía ya este récord desde que la semana pasada nadó en Westmont en 50.19s.

El húngaro Hubert Kos, de su lado, se impuso en los 100 m espalda en piscina corta con 48.16 segundos, dejando atrás los 48.33 segundos del estadounidense Coleman Stewart en 2021.

La australiana Kaylee McKeown brilló también en el cierre del tercer y último evento de la Copa del Mundo.

McKeown, poseedora de cinco oros olímpicos, ganó los 200 m espalda en piscina corta con un tiempo de 1:57.33, con el que mejoró su propio récord mundial de 1:57.86 logrado seis días antes en Westmont.