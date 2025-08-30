Osaka avanza a los octavos del US Open por primera vez desde 2020

La japonesa Naomi Osaka venció el sábado a la australiana Daria Kasatkina y selló su esperado regreso a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en los que chocará con la estrella local Coco Gauff.

La ex número uno mundial no avanzaba a octavos en Nueva York desde que en 2020 ganó su segundo título de este Grand Slam.

Este sábado Osaka, vigesimocuarta de la WTA, superó a Kasatkina (18) por 6-0, 4-6 y 6-3 en una hora y 44 minutos.

Tras su último punto ganador, la japonesa cerró los ojos, apretó el puño y respiró profundamente unos segundos mientras el público la ovacionaba.

"Ha sido un largo viaje pero estoy muy contenta de estar aquí ahora", afirmó Osaka, que no llegaba a unos octavos de final de un torneo de Grand Slam desde 2021.

La japonesa aprovechó una actuación errática de Kasatkina al servicio, con 14 doble faltas, pero también ratificó el crecimiento de su tenis, que este mes la llevó hasta la final del torneo WTA 1000 de Canadá, donde cayó ante la joven local Victoria Mboko.

Osaka, que regresó al circuito a principios de 2024 tras su maternidad, sigue pugnando por su primer título desde que en 2021 ganó el Abierto de Australia, su cuarta corona de Grand Slam.

Entre esos títulos se cuentan los dos del US Open, ganados en 2018 y 2020.

En los octavos le espera un reencuentro con Coco Gauff, a la que venció en la edición de 2019 en un recordado duelo que la estadounidense jugó con 15 años.

"La veo como una hermana pequeña y es genial volver a jugar contra ella aquí", afirmó Osaka.