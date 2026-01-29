Oporto, Betis y Roma van a octavos en Europa League, Feyenoord eliminado

La Europa League vivió este jueves su octava y última jornada, en la que el Oporto, el Betis y la Roma fueron tres de los equipos en clasificarse directamente a octavos de final, mientras que el Feyenoord quedó eliminado.

Siguiendo el modelo del supermiércoles vivido por la hermana mayor Liga de Campeones, el segundo torneo europeo de clubes tuvo su particular superjueves, con 18 partidos jugándose simultáneamente y con casi todo por decidirse.

Solo dos equipos, el Lyon y el Aston Villa, llegaban con plaza segura entre los ocho primeros y el boleto a octavos de final en el bolsillo.

Ambos ganaron sus partidos en los últimos minutos, el Lyon al PAOK griego por 4-2 y el Aston Villa ante el Salzburgo por 3-2, y se quedaron con las dos primeras plazas, que les permiten además jugar la vuelta en casa en todas las rondas de eliminación directa hasta una eventual final.

Lyon y Aston Villa acabaron igualados a 21 puntos y el liderato fue para los franceses por mejor diferencia de goles respecto a los ingleses.

El Oporto, dos veces campeón de Europa (1987 y 2004) y líder destacado en la liga portuguesa, se clasificó al terminar quinto con su victoria 3-1 ante el Glasgow Rangers, mientras que la Roma se quedó con el octavo y último puesto clasificatorio con un empate 1-1 en el campo del Panathinaikos.

El Midtjylland danés (3º), el Betis (4º), el Sporting de Braga (6º) y el Friburgo (7º) son los otros equipos clasificados directamente para octavos.

No pudo entrar en este Top 8 el Celta de Vigo, que necesitaba una difícil carambola para conseguirlo y que tendrá que jugar la repesca del próximo mes, al terminar decimosexto con un empate 1-1 en el campo del Estrella Roja, en Belgrado.

Como el miércoles en Champions con las eliminaciones de los históricos Ajax y PSV Eindhoven, Países Bajos consumó su desastre esta temporada con las eliminaciones en Europa League del Feyenoord y el Go Ahead Eagles, que se sumaron a la del Utrecht, ya confirmada antes de esta última jornada.

El Feyenoord no podía fallar en su visita al Betis y perdió ese partido por 2-1, condenado por los goles del brasileño Antony y del marroquí Ez Abde para los andaluces en la primera parte.