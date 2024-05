"Ojalá la final contra Nadal", sueña Alcaraz en Roland Garros

¿Una final Nadal-Alcaraz en Roland Garros? "Ojalá", soñó Carlos Alcaraz, número 3 mundial, este viernes a dos días del inicio del Grand Slam parisino, donde el joven murciano tomará parte tras irse recuperando de los problemas en el antebrazo derecho que frenaron su temporada europea sobre tierra batida.

Las dos estrellas más mediáticas del tenis español no podrían verse las caras hasta esa eventual final, según el sorteo efectuado el jueves, pero durante unos instantes estuvieron cerca de tener que enfrentarse en la primera ronda.

En el desarrollo del sorteo, Nadal pudo quedar emparejado con Alcaraz, pero el azar deparó finalmente que fuera con el alemán Alexander Zverev, número 4 mundial y reciente campeón en Roma. Alcaraz arrancará por su parte contra un jugador procedente de la ronda previa de clasificación.

A sus 38 años y después de dos años en los que apenas jugó por las lesiones, Nadal no tiene estatuto de cabeza de serie y cayó al 276º del ranking. Por eso no tenía la protección en el sorteo de evitar a los principales favoritos.

"Estaba viendo el sorteo del cuadro en directo, no sabía entonces que en un momento había un 50% de opciones de que fuera contra Zverev o contra mí. Luego ya lo vi que la gente lo comentaba en las redes sociales, que estuve a punto de tener que enfrentarme a él", sonrió Alcaraz en una conferencia de prensa en la pista central de Roland Garros.

"Obviamente me hubiera gustado jugar contra él en Roland Garros, pero no en una primera ronda", apuntó.

- Sin dolor pero con miedo -

Sobre su lesión en el antebrazo derecho, que le hizo renunciar a Montecarlo, Barcelona y Roma, y jugar mermado físicamente en Madrid, aseguró estar "mejor" y "muy contento" con la evolución.

"Estoy mejor y eso me ayuda a no pensar en la lesión. No tengo dolor, pero todavía el tema está ahí en la cabeza. Estoy pegándole más fuerte que en Madrid, pero todavía pienso, es algo que tengo que trabajar en los entrenamientos", reconoció.

"Todo está yendo muy bien dentro y fuera de la pista. Tengo que confiar en el trabajo que hecho y que se me vaya el miedo. En este momento, sigo teniéndolo", apuntó.

Lo que considera que no le pasará factura es la falta de partidos y torneos. En la gira europea sobre tierra solo participó en Madrid, donde ganó tres partidos antes de caer contra el ruso Andrey Rublev en cuartos de final.

"Cada uno es diferente como jugador. Hay gente que necesita muchos partidos y muchos torneos. Yo soy una persona que no necesita entrenar todos los días para pillar el ritmo. Soy un jugador que no necesita tantos partidos para ponerse en buena forma", destacó.

- "No veo un favorito claro" -

Tanto su estado de forma como el del italiano Jannik Sinner, baja igualmente en Roma por lesión, así como las incógnitas que rodean a Novak Djokovic y Rafa Nadal, alejados de los estándares de sus mejores días, parecen hacer que el cuadro masculino de este Roland Garros se presente como el más abierto en dos décadas.

"Ahora mismo eso es lo bonito del tenis. Hay un amplio abanico de jugadores que pueden ganar los mejores torneos y los Grand Slam. Ves los partidos sin saber qué va a pasar. Eso es bonito, no saber quién va a ganar, quién va a llegar a la final", celebró.

"Rafa siempre está ahí, Zverev también, aunque tengan que enfrentarse entre sí en la primera ronda. También Sinner, aunque venga de una lesión, o Djokovic. No veo un favorito claro, sino que hay varios nombres que pueden estar ahí", apuntó al ser preguntado sobre sus teóricos principales rivales en la pugna por la Copa de los Mosqueteros.