O'Connor gana destacado la sexta etapa y se viste de rojo en la Vuelta

Exhibición, victoria en solitario y jersey rojo de líder: el australiano Ben O'Connor fue el gran triunfador del jueves en la sexta etapa de la Vuelta a España, donde se impuso en solitario en el Alto de las Abejas, en Yunquera (Málaga, Andalucía).

O'Connor (28 años) formó parte de la escapada del día, de la que se destacó a unos 60 kilómetros del final. Le siguió entonces solo el neerlandés Gijs Leemreize, que a poco más de 25 kilómetros de la meta, en el Puerto Martínez (3ª categoría), no resistió el ritmo y le dejó en solitario.

Su gran ventaja final le permitió arrebatar el liderato de la general al esloveno Primoz Roglic, que llegó con el pelotón, seis minutos más tarde.

Roglic es ahora segundo en la general, a 4 minutos y 51 segundos de O'Connor.

Tercero en esa general queda el portugués Joao Almeida, a 4 minutos y 59 segundos del primero.

El defensor del título en la Vuelta, Sepp Kuss, queda todavía más descolgado, a 6 minutos y 31 segundos del jersey rojo.

"Me sentí un poco como si estuviera en mi propio mundo hoy. Simplemente fui a por ello, sentía que era el día que tenía para aprovechar la oportunidad", contó O'Connor a la televisión Eurosport.

"Desde el inicio de la etapa sentía que podía ganar. Es algo especial cuando sales ahí a intentarlo y lo consigues de esta manera", apuntó el corredor nacido cerca de Perth.

- Triplete en las grandes rondas -

O'Connor se convierte en el primer ciclista australiano en ganar etapas en las tres grandes rondas, después de haber levantado ya los brazos en el pasado en el Giro de Italia (Madonna di Campiglio, 2020) y en el Tour de Francia (Tignes, 2021).

"He disfrutado mucho hoy, ha sido precioso correr esta etapa. [Llevar el jersey rojo de líder] es algo que se consigue quizás una vez en la vida, así que quiero ahora disfrutar cada momento. Quiero saborear esto lo máximo que pueda", afirmó.

"Buscaba ese triplete en las grandes rondas, ¡y lo he conseguido! Es algo que me planteaba antes del inicio de esta carrera y ahora mi nombre está en la lista. Y además me llevó el jersey rojo, ha ido perfecto", celebró.

En la etapa con meta en el Alto de las Abejas, segunda llegada en montaña de esta edición aunque en un puerto de tercera categoría, el segundo fue el italiano Marco Frigo a 4 minutos y 33 segundos, mientras que el alemán Florian Lipowitz fue tercero, a 5 minutos y 12 segundos.

El viernes, la Vuelta a España vivirá su séptima etapa, con un recorrido de 180,5 kilómetros entre Archidona y Córdoba.