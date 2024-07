"Nunca hemos fallado a la hora de competir", recuerda Scariolo a la AFP

Resuelta la posibilidad de entrenar este jueves en Lille, aunque casi sea en horario de discoteca (22h15 locales), el seleccionador español de básquet, Sergio Scariolo, atiende por teléfono a la AFP y recuerda que su equipo "nunca ha fallado a la hora de competir", a dos días de debutar en París-2024 ante Australia.

El técnico italiano de 63 años, que se sentó en el banquillo de España por primera vez en 2009, responde desde la 'mini Villa Olímpica' de Lille, ciudad que acoge la primera fase del torneo de básquet.

Pregunta: ¿Le toca ir de tapada a España?

Respuesta: "Las opiniones generales van en esa dirección, nos ponen en el octavo lugar del ranking hipotético, en el cuarto del grupo. No podemos hacer mucho caso a esto, tenemos que pensar en lo nuestro. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible teniendo en cuenta las circunstancias: los fortísimos rivales que nos han tocado".

P: Australia, Grecia y Canadá... ¿Cómo analiza este 'grupo de la muerte'?

R: "De forma muy genérica, Australia me ha impresionado, por su nivel de cocción durante los partidos que ha disputado contra rivales de primerísimo nivel, como Estados Unidos, Serbia o Francia. Tiene ocho jugadores NBA complementados con jugadores de la liga australiana, que ha alcanzado un nivel alto. Juega a un ritmo altísimo y es un equipo de talla grande y talento".

"Grecia es un equipo con mucho oficio, con jugadores adecuados para competir en los equipos punteros de Europa, como Nick Calathes o Kostas Papanikolaou, obviamente alrededor de uno de los mejores del mundo, capaz de ganar un partido solo -Giannis Antetokounmpo-".

"Y Canadá es la gran alternativa a Estados Unidos -para ganar el oro-. Sé que no soy muy original porque es la opinión generalizada: Sobre una base de talento muy grande ya existente, ha puesto nuevos jugadores de alto nivel NBA, que han aumentado esa base. Y han entendido, gracias seguramente a Jordi -Fernández, su entrenador-, lo que hay que hacer para ganar y competir. Se le ve un alma colectiva que no siempre un equipo con esta nómina de individualidades consigue alcanzar".

P: ¿Se iría contento si el equipo fuera capaz de competir al máximo aunque no pasara la primera fase?

R: "Competir al máximo es un máximo exigible, no un mínimo exigible... Los resultados no son un exigible, dependen de muchos resultados que tú no controlas, uno de ellos tu talento. Somos una excepción rarísima en la historia del deporte: ser un equipo que siempre ha competido. Podemos haber ganado o perdido, pero somos un equipo que nunca ha fallado en un torneo a nivel de competir. En muchísimos años nunca hemos estado mal en una competición. Esto es un grandísimo logro, conseguido con mucho esfuerzo y fatiga. Cuando ves a otras muchas selecciones no conseguirlo, te das cuenta de la mentalidad del equipo".

P: Los candidatos a medalla tienen referentes NBA. ¿Cómo puede España compensar este factor?

R: "Lo fundamental es la mentalidad y la actitud, luego puedes poner cosas más técnicas o tácticas alrededor, pero lo fundamental es el altruismo, el espíritu de sacrificio y la fe en el uno y en el otro, que hace que no tires la toalla hasta que acabe el partido. Estos han sido los pilares fundamentales del equipo. Los puedo ver y estoy orgulloso".

"Luego hay que sumar un baloncesto colectivo de alta calidad. En eso estamos... No tenemos a grandes jugadores de uno contra uno, que en su momento también hemos tenido, que pueden resolver una papeleta complicada, una posesión decisiva, como tienen la mayoría de los otros equipos.... Pues tenemos que utilizar nuestras armas, en la dirección de una competitividad colectiva".

P: ¿Ha visto una evolución del equipo durante el Preolímpico y los amistosos?

"Los amistosos no son decisivos, me fío casi más de los entrenamientos... Pero hemos ganado siete de ocho partidos y el que perdimos fue en la prórroga, por lo que competir hemos competido siempre. Eso me da optimismo para seguir haciéndolo. Pero he visto a los otros equipos y el nivelazo de los oponentes es muy alto".

P: ¿Qué recuerda de Lille, donde España fue campeona europea en 2015?

R: "Fue el gran campeonato de Pau (Gasol). Teníamos muchas ausencias y fuimos capaces de compactarnos alrededor de nuestro tótem. Pensar en Lille y no pensar en la semifinal contra Francia (40 puntos de Gasol) es casi imposible. Estábamos sin Ricky (Rubio), sin Marc (Gasol), Rudy (Fernández) con problemas físicos... Fue un campeonato de muchísimo mérito".