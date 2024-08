Nueva cancelación de entrenamientos en el río Sena por contaminación

los organizadores de los Juegos Olímpicos de París cancelaron este martes los entrenamientos de cara a las pruebas de natación de aguas abiertas en el río Sena, debido a la contaminación y apenas un día después de que se disputara allí el triatlón por equipos mixtos.

Es la quinta vez que los organizadores suspenden los entrenamientos en el río desde el inicio de los Juegos, debido a que los niveles de las bacterias fecales E.Coli y Enterococcus están por encima de los límites exigido por los organismos deportivos para dar luz verde al nado de los deportistas.

Un comunicado de World Aquatics y del comité organizador anunciaba a primera hora del martes que una de cada cuatro lecturas de bacterias en el río -un indicador de la presencia de materia fecal- superaba el límite máximo autorizado.

- "Extrema precaución" -

"Esta decisión (la de cancelar el entrenamiento) se ha tomado por extrema precaución", señala la misiva.

Desde que se eligió como lugar para el triatlón y la competencia de aguas abiertas, las autoridades francesas han emprendido una carrera contrarreloj para limpiar la vía fluvial.

El triatlón se vio gravemente perturbado la semana pasada por las malas lecturas de bacterias, con todas las sesiones de entrenamiento de natación canceladas y la carrera individual masculina aplazada 24 horas hasta el miércoles.

La carrera de relevos mixtos también se puso en duda el lunes, pero finalmente se disputó según lo previsto, y Alemania se hizo con el oro.

Sin embargo, el maratón de la natación -una carrera de 10 kilómetros en aguas abiertas- se celebrará el jueves para las mujeres y el viernes para los hombres.

- Alarmas encendidas -

Ambos eventos, el triatlón y la maratón de aguas abiertas son supervisados por diferentes organismos rectores, World Aquatics y Triatlón Mundial, respectivamente.

Los resultados de los análisis del agua se comunicaron a los triatletas antes de la carrera del lunes, incluida una lectura de bacterias por encima de los límites, y ninguno de ellos planteó objeciones, explicó el comité organizador.

Sin embargo, varios triatletas han expresado su frustración por las repetidas cancelaciones de entrenamientos y el suspense sobre si sus carreras seguirían adelante.

El equipo belga no compitió el lunes en el relevo mixto después de que su atleta Claire Michel cayera enferma, al parecer de E. Coli, tras haber nadado en el Sena durante el triatlón individual femenino del pasado miércoles.

Tanto miembros del equipo suizo como del noruego sufrieron trastornos estomacales después de nadar en el Sena la semana pasada, pero ninguno de ellos los relacionó directamente con problemas de calidad del agua.

Otros triatletas han defendido el uso del Sena, afirmando que no se han visto afectados y que están acostumbrados a nadar en cursos de agua mucho más contaminados.

"Si como el 99% de los atletas no tienen ningún problema, creo que está bien", dijo el alemán Tim Hellwing, ganador del oro el lunes en la competencia por equipos.

- "Noticias falsas", según Hidalgo -

Los organizadores han dicho que la natación de maratón puede trasladarse a otro lugar en Vaires-sur-Marne, al río Marne, al este de París, si el Sena está demasiado contaminado para su uso.

Sin embargo, dijeron el martes que están "muy seguros" de que el Sena albergaría todas las pruebas.

"No tiene sentido dar crédito a noticias falsas. Ningún atleta enfermó por bañarse en el Sena. Dejemos de prestar atención y de permitir que continúen estas 'fake news' cuando se ha demostrado que son falsas. El Sena ha sido limpiado. (...) No entiendo que se diga que no funciona", dijo a la AFP Anne Hidalgo, la alcaldesa de París.

"Mañana esperaremos los resultados de las mediciones. En el maratón de 10 km en aguas abiertas, los atletas pasan más tiempo en el Sena, hay una mejora muy clara gracias a las condiciones meteorológicas", aseveró Hidalgo, que días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos se bañó en el Sena en un intento de mostrar confianza en la calidad del agua.