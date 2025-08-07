Nuestro primer medallista

Lloyd LaBeach nació el 28 de junio de 1922 en Ciudad de Panamá y se convirtió en una leyenda del deporte nacional y regional tras ganar las primeras medallas olímpicas para Panamá y Centroamérica.

En los Juegos Olímpicos de Londres 1948, LaBeach obtuvo dos medallas de bronce en las pruebas de 100 metros planos y 200 metros planos. En la final de los 100 metros, LaBeach terminó detrás del estadounidense Harrison Dillard (oro) y Barney Ewell (plata).

Su desempeño fue histórico para un país centroamericano que, hasta entonces, no había registrado ninguna presea olímpica. Lloyd LaBeach fue el único medallista olímpico de Panamá hasta 2008, cuando Irving Saladino ganó la medalla de oro en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Beijing.

LaBeach falleció el 19 de febrero de 1999 en Nueva York, y por voluntad propia sus cenizas fueron trasladadas a Panamá.

En reconocimiento a su legado, fue condecorado con la Orden Vasco Núñez de Balboa, y desde 2008 se celebra el 28 de junio como el Día del Deportista Panameño, en su honor.