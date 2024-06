Norris llega a Austria convencido de poder meter presión a Verstappen

¿Y si Lando Norris no hubiese dicho la última palabra? El joven piloto británico de McLaren afrontará este próximo fin de semana el Gran Premio de Austria con el objetivo de batir a Max Verstappen y demostrar que el Mundial no está decidido en favor del neerlandés de Red Bull.

Tras un titubeante inicio de temporada (un solo podio en las primeras cuatro carreras), el piloto británico de 24 años se ha convertido en la única alternativa por ahora al dominio de triple campeón del mundo de Fórmula 1.

En las últimas seis carreras, Norris ha subido al cajón en cinco ocasiones (una victoria en Miami y cuatro segundos puestos) y se quedó en las puertas en el otro (4º en Mónaco).

En la última prueba, en España, Norris marcó además la vuelta más rápida en el circuito de Montmeló (cerca de Barcelona) donde volvió a ser segundo por detrás de Verstappen, quien pese a llevar ya siete victorias en 10 carreras disputadas, su dominio no parece tan apabullante como en 2023.

- 69 puntos de diferencia -

"Estamos en racha y lo estamos haciendo bien", declaró confiado un Norris que admite también que tiene margen de mejora. "Tengo que solucionar algunos pequeños detalles (con el coche) y estaremos en la cima".

"Ahora, cada vez que iniciamos un fin de semana (de Gran Premio), el coche responde perfectamente y siempre estamos ahí, a un par de décimas" de Red Bull, añadió Norris, que aún lamenta no haber podido ganar en Montmeló la semana pasada después de haber partido desde la 'pole'.

Ambos pilotos están separados por 69 puntos en la clasificación del Mundial antes de la disputa del Gran Premio de Austria, en el que Red Bull correrá en casa.

Las próximas carreras antes del parón estival (Austria, Silverstone, Hungaroring y Spa-Francorchamps) marcarán lo que será la segunda parte de la temporada y determinará si hay algún aspirante a derrocar a Verstappen y su Red Bull.

Pese a que McLaren se ha acercado mucho a la escudería austriaca ya que contará con el apoyo del 'oranje army', sabe que no será fácil superar a Red Bull en su casa.

Y a diferencia de las pasadas carreras, el botín a conseguir en el Red Bull Ring de Spielberg es mayor, ya que este Gran Premio es uno de los que cuenta con carrera-esprint el sábado, que distribuye la mitad de puntos que el domingo.

- Dos podios para Mercedes -

En Red Bull son conscientes también de que las diferencias con respecto a sus perseguidores se han reducido con respecto al año pasado y su patrón Christian Horner ha advertido que puede ser un fin de semana complicado.

"A una sola vuelta, va a ser duro con McLaren y Lando, que volverán a ser rápidos al igual que Ferrari y Mercedes", declaró el británico.

"El que realmente ha dado un paso adelante es Lando y tenemos que luchar duro por ganar en estos momentos y mantenernos en la cima como equipo. Pero ya se sabe, ¡así es como debe ser la F1!", añadió Horner.

Otro equipo que parece ir a más es Mercedes, luego de que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton subiera el podio por primera vez en la temporada el pasado fin de semana... luego de que su compañero George Russell lo hiciera justo antes en Montreal.

"Estamos muy excitados ante lo que resta de temporada", admitió Russell.

"Hemos tenido más tiempo en el túnel del viento que nuestros rivales y sabemos lo que tenemos que hacer para lograr avanzar", añadió un Russell que se mostró convencido "al 100%" de que Mercedes volverá a ganar una carrera esta temporada.

- ¿Sainz a Alpine? -

Todo lo contrario que Ferrari, que tras ser la única alternativa a Red Bull al comienzo de temporada (con victorias en Melbourne y Montecarlo), sus dos pilotos, Charles Leclerc y Carlos Sainz no han subido al podio en las dos últimas carreras.

Antes de que los coches echen a rodar, buena parte de la atención del 'paddock' se centra en el 'mercato'. Este jueves se anunciaron las renovaciones del canadiense Lance Stroll por Aston Martin y del francés Pierre Gasly por Alpine, equipo en el que podría acabar Sainz, que abandonará Ferrari al término de la temporada para dejar su puesto a Hamilton.

"Nunca comento rumores y no diré con qué equipos estoy en negociaciones. No me quiero fijar una fecha límite para decidirme, ya que podría cambiar", declaró este jueves el español.