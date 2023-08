Noah Lyles extiende su reinado a los 100 metros

El estadounidense Noah Lyles, vigente doble campeón de los 200 metros, estrenó su cuenta de títulos en los 100 metros al imponerse en la final de esa prueba en el Mundial de atletismo, este domingo en Budapest.

Lyles terminó en la prueba reina de la velocidad con un tiempo de 9 segundos y 83 centésimas, liderando un podio en el que el botsuano Letsile Tebogo fue plata (9.88, nuevo récord de su país) y el británico Zharnel Hughes bronce (también 9.88).

Tebogo y Hughes fueron desempatados por las milésimas de segundo, igual que les ocurrió con el jamaicano Oblique Seville, que también acabó con 9.88 pero en el cuarto puesto, fuera del podio en su caso.

Tras confirmarse en los videomarcadores los cronos oficiales y tras unos momentos de tensión, Lyles no ocultó su euforia: "Dijeron que no podía lograrse. Dijeron que yo no era el elegido. Pero gracias a Dios, lo soy", afirmó dirigiéndose a una cámara en la pista.

Estados Unidos sigue reinando en los 100 metros del Mundial después de la 'era Bolt'.

En los cuatro últimos Mundiales el campeón de 100 metros ha sido del país de las barras y estrellas, pero siempre un atleta diferente: Justin Gatlin (2017), Christian Coleman (2019), Fred Kerley (2022) y ahora Noah Lyles (2023).

- Kerley y Jacobs, la gran decepción -

Kerley no participó en la final por haber quedado eliminado poco antes en las semifinales, una etapa que tampoco superó el vigente campeón olímpico, el italiano Marcell Jacobs.

"No me siento hundido. El objetivo de esta prueba es ese, encontrar a los mejores. Y mis rivales fueron mejores hoy", admitió Kerley. "Ahora debo pasar a otra cosa. Fue una carrera terrible para mí. Estoy bien, en buen estado, la vida continúa", se resignó.

Noah Lyles (26 años) llegó a Hungría con la misión del doblete 100-200 metros y por el momento ya cumplió la primera parte de su objetivo.

El objetivo añadido podría ser incluso batir, o al menos aproximarse, al récord del mundo de los 200 metros (19.19, desde que Usain Bolt ganara en el Mundial de Berlín-2009).

En el cierre del Mundial se espera también su presencia en el relevo 4x100 metros.

Su oro de este domingo es su quinta medalla en Mundiales, ya que además de los dos oros en 200 metros había logrado otros dos metales con el relevo 4x100 metros de su país (oro en 2019, plata en 2022).

A ello añade otra presea en grandes campeonatos, el bronce de 200 metros que se colgó en los Juegos de Tokio.

Por su parte, el botsuano Tebogo, un atleta polivalente capaz de brillar desde los 100 a los 400 metros, se convirtió a sus 20 años en el primer africano en subir al podio mundial en los 100 metros.

Con el bronce terminó el británico Zarnel Hugues, originario de la isla de Anguila y residente en Jamaica. Gran Bretaña esperaba una medalla mundial en 100 metros desde el bronce de Darren Campbell en 2003.