"No podíamos arriesgar y perder la plata", admiten Morejón y Pintado

Glenda Morejón y Daniel Pintado, los integrantes del relevo mixto ecuatoriano que logró la plata olímpico en el maratón de marcha, festejaron "una medalla que es un sueño" y admitieron que las dos amonestaciones impidieron luchar por el oro.

Una amonestación más hubiera motivado un parón forzado para el equipo, lo que hubiera hundido sus opciones en la prueba, por lo que Pintado en su tramo final y Morejón durante todo el último relevo optaron por una estrategia conservadora para mantener la segunda plaza, lo que permitió a España irse tranquilamente hacia el oro este miércoles.

"Los jueces fueron muy determinantes, ya con dos tarjetas no podíamos arriesgar para no perder plata, eso no se podía escapar. Al final, el objetivo no era ganar sino asegurar esa plata. Glenda hizo un trabajo excelente al final para asegurar esa ventaja que habíamos conseguido. Es un trabajo en equipo y va para todo el país", dijo Pintado, campeón el pasado jueves en la prueba individual de los 20 kilómetros.

"Estos días desde el oro todo el mundo me decía que venía la segunda en camino, me estaban ya poniendo mucha presión. Pero sabíamos que se podía. Nos comprometimos a descansar bien y no tener distracciones. Hoy salimos con confianza y el resultado se ha dado", celebró.

Su compañera Morejón había sido sexta en la prueba individual y esta plata es el mayor éxito de su carrera hasta el momento.

"No lo he asimilado todavía. Estoy feliz por dar todo de mí. Al final, en los últimos kilómetros, ya no sentía mi cuerpo, me dolía todo y realmente solo me repetía que Dios me tenía que dar fuerzas para terminar bien la competencia. Solo pensaba ahí en asegurar esa medalla de plata, sabía que la australiana [Jemima Montag, bronce con su equipo] venía por detrás", explicó.

"Las tarjetas que teníamos impidieron que fuéramos a por más. Con dos tarjetas me esforcé por mantener la calma y dar lo mejor de mí para obtener una medalla que es un sueño", señaló.

Con el oro y la plata que consiguió en París, Daniel Pintado iguala con el marchista mítico Jefferson Pérez (oro en 20 km marcha en 1996 y plata en 2008) como deportista ecuatoriano más laureado en Juegos Olímpicos.

"No he dejado de escuchar cosas lindas estos días. Irme de aquí con una medalla ya era un sueño, así que tener dos ya es demasiado", sonrío.