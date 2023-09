"No he oído a las jugadoras que no me quieran", dice la seleccionadora española

La seleccionadora española, Montse Tomé, aseguró este jueves que "no es nuestro mejor inicio" en el cargo y rechazó que las jugadoras hayan podido pedir su destitución.

"Lo que ha salido en los medios, que no nos quieren, eso no lo siento, no lo he oído de ellas", afirmó Tomé, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones contra Suecia del viernes.

"Ellas no están pasando por un buen momento, es real, nosotros tampoco es nuestro mejor inicio, pero es la situación que tenemos", afirmó la seleccionadora española, que se estrena en el cargo con este encuentro.

Tomé se defendió de las acusaciones de mentir por decir al convocar a las jugadoras, la mayoría de las cuales no acudir a la selección, que había hablado con ellas antes de dar lista.

"Fue un fallo en la interpretación, a mí me preguntaron si había hablado con jugadoras, dije que sí, con todas no, pero nadie me preguntó si había hablado con todas", explicó.

"Yo siempre he querido ayudar a las jugadoras, protegerlas, estar con ellas, con Jenni (Hermoso), que lo ha pasado realmente mal y todas sus compañeras. Yo también empatizo con ella en todo", dijo Tomé, visiblemente afectada durante la rueda de prensa.

"En cuanto a lo deportivo, hemos podido entrenar, las jugadoras son profesionales", afirmó la seleccionadora española, añadiendo que "sabemos que es una prueba fuerte con un objetivo claro de estar en los Juegos Olímpicos y tenemos ganas de empezar bien".