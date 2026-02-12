"No he infringido ninguna regla", insiste Heraskevich sobre su casco

"Sigo creyendo que no he infringido ninguna regla", se defendió este jueves el piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich, después de ser descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por su casco memorial.

Como venía avisando desde el inicio de la semana, Heraskevich no renunció a lucir en la competición del skeleton, que arrancó este jueves en Cortina d'Ampezzo, un casco gris con imágenes serigrafiadas de deportistas de su país muertos en la guerra con Rusia en los últimos cuatro años, algo que el Comité Olímpico Internacional (COI) no le autorizó apelando a sus normas sobre la neutralidad política.

"Desde el principio, creo de verdad que se trata de una mala interpretación por parte del Comité Olímpico Internacional respecto a su reglamento. Esta decisión de hoy es completamente errónea", declaró Heraskevich a los periodistas en la zona mixta.

"Deportistas casi en el mismo caso han sido tratados de manera diferente y no han sido sancionados. Por ejemplo, en las pruebas de snowboard, un deportista lució una bandera rusa. Según las reglas del COI, la bandera rusa está prohibida, pero ese deportista no ha sido sancionado", protestó.

Heraskevich fue el abanderado de Ucrania el pasado viernes en la ceremonia de inauguración. Después de ser cuarto en el Mundial del año pasado, se presentaba en Italia con buenas perspectivas de pelear por una medalla olímpica.

- Mañana de lágrimas -

A primera hora del jueves, Heraskevich tuvo una reunión con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, pero no hubo acuerdo. El COI le había ofrecido el martes lucir un brazalete negro en vez de su casco, pero él se negó.

Después de la conversación con Heraskevich, Coventry abandonó llorando la pista de bobsleigh de Cortina. También se vio llorando a Mijail Heraskevich, padre del deportista.

"En Ucrania, en este momento, hay muchas lágrimas. Quiero darle las gracias por sus palabras amables, pero como ya he dicho, esta situación va ahora en un sentido a favor de la propaganda rusa y eso no está bien", sentenció el deportista.

"Mi casco no infringe ningún reglamento. El artículo 50 (de la Carta Olímpica) no dice nada sobre un casco así y, a pesar de todo, me han suspendido", lamentó Heraskevich.

"No quería provocar un escándalo y se ha dado este escándalo porque algunas personas en el seno del COI tienen una interpretación muy extraña de sus propias reglas, lo que puede considerarse como una forma de discriminación", añadió.

Como siguiente paso, Heraskevich dijo que estudia presentar un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

"Es una de las opciones. Es algo serio recurrir ante el TAS, es algo que todavía debemos hablar", indicó.

"Esto es realmente difícil para mí. Te preparas varios años para estar listo para esta competición y te lo arrebatan de esta manera", concluyó.