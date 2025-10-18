"No hay que reprochar nada", dice DT del Cali tras quedar subcampeón de la Libertadores femenina

El Deportivo Cali de Colombia demostró que "lo dio todo" en la Copa Libertadores femenina y que "no hay que reprochar nada", remarcó el entrenador John Ortíz al término de la final que sus dirigidas perdieron 5-3 en los penales ante Corinthians de Brasil.

"No hay que reprochar nada. Todo, salvo el resultado, es positivo. Lo dieron todo", destacó en rueda de prensa el DT de la Azucareras, que llegaron en esta edición a su primera final continental.

El ahora subcampeón colombiano supo resistir las embestidas de Las Brabas, y tuvo un par de oportunidades claras durante los 90 minutos, pero todo se definió en los penales.

Las brasileñas convirtieron sus 5 cobros, pero la defensora colombiana Kelly Ibargüen estrelló su remate en el travesaño.

"Si patea diez veces estoy seguro que no le vuelve a pegar al palo", dijo Ortíz sobre el cobro de su jugadora.

Ana Fisgativa lamentó que su compañera no convirtiera, pero le quitó peso individual al desenlace. "Es algo muy doloroso para nosotros, pero que sepa que estamos con ella".

La defensora Stefania Perlaza, que anotó en la tanda, lamentó que al final "los penales son suerte".

"Hoy no corrimos con suerte (...) estoy muy orgullosa de mi equipo, lo dio todo, podemos decir que estamos en la misma altura de Corinthians, que es uno de los equipos favoritos", dijo la jugadora a Win Sports.

El entrenador de las Azucareras insistió en que su equipo jugó "de tú a tú" durante el torneo, y pidió no bajarle el precio al potencial del Deportivo Cali, pese al resultado final.

"Quiero que dejen ese cuento de 'Gracias guerreras', hoy se vio a un equipo que compitió", remató.