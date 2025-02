Nico González revela que el vínculo entre su padre y el City favoreció su fichaje

El centrocampista español Nico González, recién fichado por el Manchester City, reveló el miércoles que el vínculo de su padre con el club inglés fue vital para su traspaso procedente del Oporto.

Fran González, padre de Nico y exjugador del Deportivo de la Coruña español, trabajó como entrenador en la academia del club 'citizen' cuando Nico era adolescente. El joven de 23 años se unió el lunes a las filas del equipo de Pep Guardiola, en el último día del mercado de enero.

"Estuvo ahí dos años", recordó González sobre su padre, en una entrevista publicada este miércoles en la web del Manchester City. "Por eso siempre me recomendó que, si tenía la oportunidad, debía venir aquí".

"Siempre habla bien de Mánchester, de la ciudad y obviamente del equipo. Me dijo que disfrutaría mucho aquí y que seré feliz en la ciudad. Le encantaba vivir aquí y yo incluso le visité una vez y me gustó la ciudad", añadió.

Fran González, como jugador, fue una leyenda del Deportivo de la Coruña durante la década de los años 1990. Nico, por su parte, se formó en el FC Barcelona, con el que llegó a debutar antes de recalar en el Oporto en 2023 por 8,5 millones de euros. El club catalán se había reservado un porcentaje en caso de venta del jugador, que ha ascendido a los 49,9 millones de libras (62,5 millones de dólares).

"Me ha ayudado a tomar las decisiones correctas y siempre me dijo que venir aquí sería lo mejor", continuó Nico sobre su padre. "Incluso hace unos años, me dijo que deseaba que jugase aquí, así que ahora está feliz y orgulloso".

El fichaje de González, el último día del 'mercato' europeo, sirve para paliar los males del centro del campo del City desde la grave lesión de su compatriota Rodri.

"Estaba jugando mi mejor temporada y no fue fácil decir adiós a gente que sentía como una familia", declaró el internacional Sub-21 con España sobre su salida del Oporto.

"Pero fue fácil venir a Mánchester, porque es una gran oportunidad para crecer y es la mejor decisión que podía tomar", añadió. "He mejorado mucho mi intensidad y espero que eso me ayude en la Premier League".