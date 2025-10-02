Nicaragüense Eddy Piñeiro destaca en triunfo de los 49ers sobre los Rams en la NFL

Los San Francisco 49ers derrotaron 26-23 a Los Angeles Rams este jueves en partido de la temporada regular de la NFL en el SoFi Stadium (Inglewood), un juego donde el pateador de origen nicaragüense Eddy Piñeiro conectó cuatro goles de campo.

Piñeiro, de 30 años y en su primera temporada en San Francisco, marcó la diferencia en el partido con un gol de campo de 41 yardas con 5:51 por jugar en tiempo extra.

Matthew Stafford lideró a los Rams a zona roja en los minutos finales hasta que en un cuarto intento, y con una yarda por recorrer, la defensa de los 49ers se impuso deteniendo al estelar corredor Kyren Williams.

En los minutos finales del tiempo reglamentario, Williams había fallado en la yarda uno al perder una pelota que pudo significar la victoria del cuadro angelino.

Previo al gol de campo de tiempo extra, Piñeiro había conectado goles de campo de 37, 20 y 59 yardas. Este último marca un récord personal para el jugador de octavo año en la mejor liga de football americano del planeta.

El nacido en Miami pero de madre nicaragüense cuenta con un porcentaje de efectividad por encima del 88%.

Mac Jones completó 33 de sus 49 intentos para 342 yardas y dos touchdowns.

"Estoy muy orgulloso de la defensa", dijo el mariscal de campo Jones. "No tenía muchas emociones en el tiempo extra, sabía que lo importante era luchar y eso fue lo que hicimos".

"No estábamos contentos de que no nos vieran como favoritos, lo tomamos como motivación y funcionó".

Christian McCaffrey mostró su versatilidad al terminar el partido con 82 yardas y un touchdown por la vía aérea en ocho recepciones mientras que por la vía terrestre agregó 57 yardas en 22 acarreos.

"Mac es un guerrero, cuando tenemos un mariscal de campo que juega de esa forma hace todo mucho más fácil", comentó McCafrrey.

"Amo este equipo, varios debimos cambiar posiciones debido a las lesiones, no fue el mejor partido pero estoy seguro que dimos una muestra de carácter", agregó.

Los 49ers mejoraron su récord a cuatro triunfos y una derrota en el liderato de la división Oeste en la Conferencia Nacional, mientras que los Rams (3-2) cayeron al tercer lugar por debajo de los Seattle Seahawks que suman tres triunfos consecutivos.