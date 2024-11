"Nadie me puede dar consejos" sobre la gestión del plantel, lanza Ancelotti

Con su equipo inmerso en partidos cada tres días y la enfermería cada vez más llena, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reivindicó su gestión de las rotaciones en la víspera de enfrentarse al Liverpool en Champions: "Nadie me puede dar consejos".

"Oigo muchos consejos, pero he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones y he hecho casi 4.000 cambios. Nadie me puede dar consejos en este sentido", respondió el técnico italiano, visiblemente molesto, al ser cuestionado por la distribución de minutos a sus jugadores y su relación con las lesiones.

"El jugador es muy profesional, muy serio y no va a arriesgar lesiones para intentar jugar. Los que volvieron del equipo nacional lo hemos valorado y evaluado (...) y Vinicius, como Valverde, y me parecía en buen estado y buena condición. Después, a veces pasa que el jugador se lesiona. ¿Por qué? Lo sabemos todos. Porque hay demasiados partidos", añadió ante una nueva pregunta sobre las lesiones, la última de ellas la del brasileño Vinicius en los isquiotibiales el domingo ante el Leganés (3-0).

Ya sobre el clásico del miércoles ante los 'Reds' en Anfield, Ancelotti vaticinó que será un partido "muy entretenido, como siempre ha sido el Real Madrid-Liverpool, dos clubes históricos de esta competición, cada uno tiene sus características y hay que ver quién las impone".

El italiano calificó al actual líder de la Premier League como "un equipo muy competitivo y muy peligroso, lo era con Klopp y lo es con el nuevo entrenador", Arne Slot.

El domingo en Leganés, Ancelotti formó con el uruguayo Fede Valverde como lateral derecho, obligado por las numerosas bajas en defensa, aunque no confirmó su continuidad en esa demarcación el miércoles. "Valverde lo ha hizo muy bien, no tenía ninguna duda, pero era una emergencia porque no tenía laterales, y ha vuelto Lucas (Vázquez), demostrando una buena condición en el entrenamiento de ayer. Es una opción, tengo la oportunidad de elegir".

Antes se puso a disposición de los periodistas el centrocampista inglés Jude Bellingham, quien se refirió a la ausencia de Vinicius: "Vini es uno de los mejores jugadores del mundo, es una pérdida importante, pero tengo mucha fe en el resto del grupo".

También lamentó que ningún jugador del conjunto blanco conquistase el Balón de Oro. "Cuando ganamos la Champions. eso fue nuestro Balón de Oro, el reconocimiento que el equipo fue el mejor del Europa. Rodri es un jugadorazo pero creo que era razonable que lo hubiera ganado alquien del Madrid".