Nadal y Ruud cierran su gira como "rockstars" y ya visualizan 2023

En la última parada de su gira "La Revancha" en la que han recorrido cinco ciudades de América Latina, el tenista español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud, 2 y 3 del ranking mundial, echaron un vistazo a sus carreras y visualizaron sus objetivos individuales para 2023.

"Estos días han sido como si fuéramos estrellas de rock, vamos de un lugar otro, la gente nos espera en los hoteles. Ha sido muy pesado pero también increíble. Es un honor jugar contra Rafa, es mi ídolo, desde chico lo veía en fotos y videos", dijo Ruud este jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México donde se enfrentaban por la noche en su quinto partido de exhibición.

"Mi vida es muy diferente allá en Noruega, estoy feliz de estar por primera vez en la Ciudad de México, es muy divertido", detalló el tenista noruego de 23 años.

Por su lado, Nadal, 13 años mayor, consideró que esta podría ser su última presentación en México, país en el que ha ganado cuatro veces el Abierto de Acapulco.

"Es posible que sea la última vez que juegue en este país como profesional, hay que ser realistas, tengo una edad", admitió Nadal y apuntó que "en 2023 Acapulco no está en mi calendario y pensar en 2024 queda lejos".

- Expectativas para 2023 -

Poseedor de 92 títulos, entre ellos 22 de Grand Slam, Rafa Nadal aseguró que luego de 21 años de trayectoria aún conserva los deseos por competir en el tenis profesional.

"A nivel de resultados y de cosas conseguidas no estoy en condiciones de pedir nada más, soy feliz en lo que hago, me sigue gustando entrenarme, jugar en los mejores escenarios del mundo, sentir el cariño de la gente, y seguir luchando por los objetivos que me ilusionan, y vamos a intentarlo hasta que el cuerpo y la cabeza digan basta, y hasta el momento eso no está ocurriendo", comentó la 'Fiera de Manacor'.

- Un 2023 similar a otros años -

Respecto a sus expectativas profesionales, Nadal espera un 2023 "igual que cualquier otro año, sin intentar adivinar qué pueda suceder. Vamos a hacer nuestro camino como lo he hecho durante toda mi carrera deportiva. Mi prioridad, profesionalmente hablando, sigue siendo la misma: llegar a todos los torneos con la mejor preparación posible para tener las mejores opciones de luchar por los resultados".

En 2023, Casper Ruud llegará a nueve años como tenista profesional. En su carrera ha logrado nueve títulos, todos en categoría ATP-250.

"Espero que el próximo año logre un título grande como un Masters 1000 o un Grand Slam, de no ser así, espero finalizar el año dentro del top 10 o el top 5, eso me haría muy feliz", pronosticó Ruud.

Por la noche en la Plaza de Toros La México, Nadal y Ruud se enfrentaban en el quinto partido de exhibición de su gira "La Revancha", que pactaron luego de que el español venciera al noruego en la final de Roland Garros.

Nadal ha ganado tres de los cuatro partidos de exhibición previos: en Buenos Aires (7-6 (10/8) y 6-2), en Belo Horizonte (7-6 (7/4 y 7-5) y en Bogotá (7-5 y 6-4). Ruud solamente ha logrado una victoria: en Quito (6-4 y 6-4).