Nadal se venga de De Miñaur y avanza a tercera ronda en Madrid

El tenista español Rafael Nadal se clasificó este sábado para la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras imponerse al australiano Alex de Miñaur por 7-6 (8/6) y 6-3.

El español se vengó en dos horas del australiano, undécimo del mundo, que le había eliminado la pasada semana en la segunda ronda del torneo de Barcelona.

Nadal, cinco veces ganador del Masters 1000 de Madrid, aumentó su nivel de juego en su tercer partido en tierra batida esta temporada, tras su vuelta a la competición en Barcelona después de haber estado casi sin jugar desde enero de 2023.

"Significa mucho haber podido jugar el partido entero, la semana pasada no lo pude hacer, sólo pude jugar un set competitivo y hoy he podido jugar más de dos horas y lograr una victoria que me permite jugar una vez más aquí", dijo Nadal en la pista de la Caja Mágica.

El ganador de 22 Grand Slams no dudó, sin embargo, en reconocer que su victoria, en una Caja Mágica cerrada por la lluvia, le ha sorprendido.

Arrancó el manacorí con fuerza en un partido muy competido rompiendo el saque de su rival en el segundo juego para ponerse 2-0 por delante en el primer set.

Pero, el australiano hizo casi inmediatamente un 'contra break', a pesar de que Nadal logró levantar dos bolas de rotura antes de ceder la tercera.

Nadal desplegó su derecha y empujaba a De Miñaur al fondo de la red para poner en aprietos al australiano.

Los dos volvieron a romperse mutuamente el servicio para acabar llevando el set al tie-break, donde con 6-2 para Nadal, De Miñaur logró remontar hasta el 6-6, pero el español volvió a acelerar para marcar los dos siguientes puntos y llevarse el set.

Nadal volvió a empezar con fuerza en la segunda manga con una rotura que le permitió ponerse por delante y confirmar con su saque un 2-0 arriba.

El español dominaba ayudado por la precipitación y los nervios de De Miñaur.

Con 3-2 en el marcador para Nadal, el manacorí levantó 0-30 en contra para evitar la igualada y seguir por delante en el set.

En el último juego volvió a romper el servicio de un De Miñaur rendido para llevarse el set y el partido.

Nadal se medirá en la siguiente ronda al argentino Pedro Cachín, vencedor del estadounidense Frances Tiafoe.