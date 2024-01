Nadal, baja en el Abierto de Australia por una lesión

El español Rafael Nadal anunció el domingo que no participará en el Abierto de Australia debido a un "microdesgarro en un músculo", apenas una semana después de su regreso a las canchas tras casi un año sin competir por lesiones.

"Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel en partidos a cinco sets. Voy a volar de vuelta a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", dijo el tenista en la red social X.

Nadal, de 37 años, estuvo casi un año sin jugar por una operación de cadera y regresó a los circuitos en Brisbane, donde fue eliminado en cuartos de final del torneo por el australiano Jordan Thompson (N.55 del mundo).

Durante el partido tuvo que ser atendido por unas molestias en la cadera, en la misma zona donde fue operado el año pasado.

"Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me preocupó", dijo en X.

"Una vez que llegué a Melbourne he tenido la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo una microrrotura en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias", añadió.

- "Nos mantenemos positivos" -

"Te echaremos de menos en Melbourne, Rafa", publicó el Abierto de Australia en su cuenta oficial de X. "Te enviamos cariño y los mejores deseos para una rápida recuperación. Nos vemos pronto en las pistas".

El exnúmero 1 mundial dijo en Brisbane que no llegó al torneo esperando ganar, e insinuó que el Abierto de Australia llegaba demasiado pronto para él.

Su baja podría significar su despedida definitiva de este Grand Slam, después de haber deslizado que la temporada 2024 puede ser su última en activo.

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y siempre dije que mi objetivo era recuperar mi mejor nivel en tres meses. Pese a la triste noticia que supone no jugar delante del increíble público de Melbourne, no son muy malas noticias y nos mantenemos positivos sobre la evolución de la temporada", añadió en X.

No se trataría por tanto de uno de los incontables problemas físicos en codo, espalda, rodillas y abdominales entre otros que le han lastrado durante toda su carera. Antes de los 20 años, ya se preguntaba incluso si podría tener una carrera profesional debido a un dolor congénito en el pie que no le ha abandonado nunca.

- Pocas certezas en Brisbane

Los dolores musculares que sufrió el viernes no parecen relacionados con el calvario que atravesó en 2023, sufriendo en la segunda ronda del Abierto de Australia contra el estadounidense McKenzie McDonald. Ese fue su último partido antes de dos operaciones, de grandes momentos de dudas y de un largo periodo de trabajo en Mallorca, antes del anuncio a principios de diciembre de su regreso.

Entre los 22 Grand Slam que adornan el palmarés del español figuran dos Abiertos de Australia con trece años de diferencia entre el primero, en 2009, y el segundo, en 2022.

Durante su ausencia en el circuito, a lo largo de la cual ha caído hasta el número 672 del ranking ATP, el español se vio superado por Novak Djokovic en el número total de Grand Slam ganados, luego de que el serbio alcanzara los 24 grandes títulos.

Djokovic, que participó en la competición mixta por equipos United Cup, sufrió también molestias en la muñeca derecha que hizo saltar las alarmas sobre su participación en el primer Grand Slam del año.

"Creo que tengo suficiente tiempo para recuperar la forma de cara al Abierto de Australia", tranquilizó el serbio sobre su participación.

Para Nadal, la participación en el torneo de Brisbane, en la que se deshizo del austríaco Dominic Thiem y del australiano Jason Kubler, no ha arrojado muchas certezas sobre sus aspiraciones, pero suficientes sobre su intención de seguir siendo competitivo al menos un año más.