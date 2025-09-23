Nadal alerta de publicidad engañosa con su imagen y voz en videos falsos

El extenista español Rafael Nadal, catorce veces campeón del Roland Garros, denunció este martes que han suplantado su imagen y su voz en videos falsos generados por la inteligencia artificial en los que se le atribuyen propuestas que no ha llevado a cabo.

"Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", señaló Nadal en un comunicado subido a sus redes sociales.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa", prosiguió el ganador de 22 Grand Slams.

Nadal, que empezó diciendo que este mensaje era poco habitual en sus redes pero "necesario", pidió a sus seguidores que tuvieran cuidado: "Yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes".

El mallorquín anunció el pasado 10 de octubre su retirada como tenista profesional, tras lograr también 36 títulos de Masters 1000.