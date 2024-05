Nacional U-23 buscará conquistar audiencias

Como “necesario”, “innovador” y “beneficioso” fue catalogado por conocedores del béisbol local, el Campeonato Nacional de Béisbol U23, que arranca este 17 de mayo las acciones de primera versión.

“Será un torneo que va a rescatar a muchos peloteros que después de que salen de la Juvenil tienen pocas posibilidades de jugar la categoría Mayor”, indicó Rommel Martínez, narrador y comentarista deportivo.

“Con este torneo, los peloteros se van a mantener activos, con ritmo de competencia, además estos jugadores son los llamados a reemplazar a los ya veteranos de la categoría Mayor”, añadió.

Para Jorge Amaya, comunicador deportivo, “es muy positivo [este campeonato] pues la temporada de béisbol es muy corta, y hay peloteros que no pueden jugar, pues no caben en el equipo Mayor”.

Aurelio Ortiz, periodista deportivo, considera que es “muy buena idea, que debe dar sus frutos en unos años, pues había muchachos que les costaba dar ese salto de la Juvenil a la Mayor, ahora van a tener la oportunidad de mostrarse, de mantenerse jugando béisbol”.

El expelotero y comentarista deportivo Eric Espino, afirma que con este Nacional Sub-23, “cumplimos con el sistema de tener, prácticamente a todas las categorías jugando, desde la Infantil a la Mayor”.

“Se va a dar la posibilidad de desarrollarse a estos jugadores menores de 23 años”, indica José ‘Lemo’ Jiménez, periodista y narrador deportivo, por lo que augura un torneo “altamente competitivo”, que, pese a no jugarse todos los días, sino los fines de semana, “la afición lo va a seguir viendo, porque le llamará la atención. Ojalá se pueda mantener en el tiempo”.

En este torneo, que organiza la Federación Panameña de Béisbol, jugarán siete equipos los días viernes, sábado y domingo, hasta el 16 de junio, con varios de ellos fusionados entre las tradicionales provincias deportivas que disputan los campeonatos nacionales de las demás categorías: Chiriquí, aglutinará a jugadores de Chiriquí, Bocas del Toro y Chiriquí Occidente; Coclé (Coclé y Veraguas); Colón (Colón, Panamá Este y Darién); Azuero (Herrera y Los Santos). También, Oeste (Panamá Oeste) y Metro (Panamá Metro).

Además de la incorporación de la Pre-selección nacional de la categoría juvenil, que jugará como equipo invitado. En la primera jornada, de este viernes, todos los partidos serán desde las 7:00 pm: Metro vs Colón, en el estadio Rod Carew; Azuero vs Panamá Oeste, en el Justino Salinas; y Coclé vs Chiriquí, en el Kenny Serracín.

La pre-nacional juvenil debutará el sábado 18 de mayo ante Colón, a las 2:00 pm, en el Rod Carew.