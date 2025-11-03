Murió Victor Conte, figura central del escándalo de dopaje BALCO, a los 75 años

Victor Conte,cerebro del escándalo de dopaje BALCO que sacudió el atletismo y el béisbol a principios de los años 2000, murió este lunes a los 75 años, informó su empresa en un comunicado.

"Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestro líder intrépido", señaló la compañía de nutrición deportiva SNAC, propiedad de Conte, en un mensaje publicado en X, acompañado de una fotografía suya.

Conte fue encarcelado durante cuatro meses en 2005 por su papel en el escándalo de BALCO, que implicó a figuras como Barry Bonds, Jason Giambi y la atleta olímpica Marion Jones.

Fundado en 1984, el Bay Area Laboratory Co-operative (BALCO) de Conte se convirtió en sinónimo de dopaje en el deporte. Sus químicos diseñaron un programa que combinaba múltiples sustancias para mejorar el rendimiento y que, en gran parte, pasaba inadvertido ante los controles antidopaje.

La empresa cayó en 2003, cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) recibió una jeringa con rastros de una sustancia desconocida. Posteriormente se supo que el envío provenía de Trevor Graham, entrenador de Marion Jones y Tim Montgomery.

A medida que avanzó la investigación, varios deportistas fueron implicados, entre ellos el velocista británico Dwain Chambers.

Jones, tras años de negarlo, admitió haber mentido a las autoridades sobre el uso de sustancias prohibidas y fue despojada de las tres medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

En 2008 cumplió seis meses de prisión por mentir a los investigadores y participar en un fraude con cheques.

El escándalo también salpicó al béisbol. Jugadores como Jason Giambi, Jeremy Giambi, Armando Ríos y Benito Santiago testificaron ante un gran jurado que habían recibido esteroides del preparador físico Greg Anderson, entrenador personal de Barry Bonds.

Este último declaró que Anderson le administró sustancias creyendo que eran aceite de linaza y un ungüento.

Con el tiempo, Conte intentó rehabilitar su imagen, presentándose como un defensor del deporte limpio y colaborador de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la lucha contra el dopaje.