Michele Pirro reemplazará al lesionado Marc Márquez en el GP de Australia

El italiano Michele Pirro reemplazará durante el próximo Gran Premio de Australia, del 17 al 19 de octubre, al siete veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, lesionado en el hombro derecho, anunció este viernes la escudería Ducati.

"Tras la lesión de Marc Márquez, que se perderá las dos próximas pruebas del Mundial de MotoGP, el equipo Ducati anuncia que Michele Pirro le sustituirá en la prueba australiana, en Phillip Island", explicó la escudería italiana en su comunicado.

El nombre del sustituto de Márquez para el GP de Malasia (24-26 de octubre) no ha sido desvelado.

"Marc continúa su recuperación en Madrid", añadió Ducati, sin dar más detalles.

Pirro, de 39 años y piloto de pruebas de Ducati desde 2013, disputará el 70º Gran Premio de su carrera en la categoría reina.

Márquez se lesionó el pasado fin de semana tras caer en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia luego de haber sido desequilibrado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Sufre una "fractura en la base del proceso coracoideo y una lesión de ligamento en su hombro derecho", explicó su escudería, que también descartó cualquier relación con su anterior lesión en ese mismo hombro.

Márquez se lesionó el hombro derecho a principios de la temporada 2020 y se perdió toda la temporada para someterse a varias operaciones. No recuperó su nivel hasta 2024.