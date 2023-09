“Mi objetivo es ser campeón del mundo con Ferrari”, dice Leclerc a la AFP

“Mi objetivo final es ser campeón del mundo con Ferrari”, aseguró Charles Leclerc en una entrevista con la AFP durante el Gran Premio Singapur, este fin de semana en el circuito de Marina Bay.

Pregunta: Es el sexto en la clasificación del campeonato y Ferrari tercera en los constructores. ¿Cómo lo vive?

Respuesta: “Por el momento ha sido difícil, pero estoy 200% motivado para regresar al nivel del año pasado y batirme por las victorias, Ferrari lo merece. Tras la primera carrera nos dimos cuenta de que no estábamos al nivel deseado. Pero hemos tenido una gran reacción, somos conscientes de que hay que recuperar el tiempo perdido. Tenemos mucho trabajo que hacer, hay que intentar reducir la diferencia, sobre todo con Red Bull”.

P: Red Bull, que suma el 100% de las victorias esta temporada, ¿está en otro planeta?

R: “Han hecho un trabajo excepcional. Max (Verstappen, líder del Mundial) está muy cómodo en el coche. Es extremadamente rápido, comete muy pocos errores, incluso ninguno. Red Bull ha hecho el mejor coche también, un gran trabajo, mejor que nadie en la parrilla. Bravo”.

P: ¿Cree que puede ganar una carrera esta temporada?

R: “De manera honesta y realista, creo que esta temporada será muy complicado. Me parece que Las Vegas (21ª prueba del Mundial, en noviembre) puede ser una de las carreras en las que seremos competitivos. Pero no creo que al nivel de Red Bull”.

P: Está comprometido con Ferrari hasta 2024. Si no gana el título con Ferrari el próximo año, ¿continuará en la Scuderia en busca de su sueño?

R: “Siempre soñé con estar en Ferrari (llegó en 2019). Siempre me ha gustado Ferrari, es mi sueño desde pequeño, la situación no es la que quiero actualmente, pero esto no me hace olvidar que es mi equipo de ensueño y mi objetivo final es ser campeón del mundo con Ferrari. Estoy muy contento aquí y mi objetivo a largo plazo es ser campeón con este equipo”.

P: ¿Aunque los resultados tarden en llegar?

R: “El proyecto con Fred (Vasseur, al frente de la Scuderia desde enero) es a largo plazo. Le apoyo completamente, lo sabe. Tengo el 200% de confianza en él, estoy seguro que las elecciones que ha hecho hoy serán las buenas. Solo le hace falta tiempo para que las nuevas personas se establezcan. Los equipos de hoy no son los mismos que hace 30 o 40 años, donde se podían hacer cambios y se notaban inmediatamente, pero estoy seguro de que los cambios son los buenos. No tengo dudas sobre el futuro de Ferrari y estoy seguro de que es una cuestión de tiempo que regresemos a los puestos delanteros. Solo hace falta que ese tiempo sea lo más reducido posible”.