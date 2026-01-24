México busca sacar el “extra” de sus jugadores para llegar a alto nivel al Mundial

El seleccionador de México, Javier Aguirre, dijo este sábado que busca sacar el “extra” de sus jugadores para llegar a alto nivel al Mundial de Norteamérica, que su país organizará junto a Estados Unidos y Canadá a mitad de año.

Para lograr extraer el máximo de talento de sus dirigidos, el Tri lleva a cabo una minigira de partidos amistosos que el domingo lo citará frente a Bolivia en la ciudad boliviana de Santa Cruz. El jueves venció 1-0 en su visita a Panamá.

”Lo que buscamos es que el jugador mexicano saque ese extra ante circunstancias distintas y demuestre que está capacitado para el gran evento (Mundial) que tenemos en junio”, dijo Aguirre en conferencia de prensa en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera en Santa Cruz.

Aguirre expresó su respeto por el fútbol sudamericano y demostró a la Verde un adversario competitivo, debido a que está en camino a disputar el repechaje para la Copa del Mundo, que jugará el 26 de marzo contra Surinam en la ciudad mexicana de Monterrey.

”Bolivia es un rival de mucho respeto, lo vi en la eliminatoria, lo vi con Panamá (1-1, en amistoso el 18 de enero). Es un equipo que nos va a poner dificultades seguramente. Va a ser un partido complicado”, indicó el técnico de 67 años.

Aguirre convocó para el encuentro de fogueo con el combinado boliviano a futbolistas de la liga mexicana y cinco jugadores que participarán en el Mundial de Catar 2022.

Al derrotar esta semana a Panamá, clasificado para la cita norteamericana, en su primer partido del año, México sepultó una racha de seis partidos consecutivos sin ganar.

El Tri no ha estado en una posición cómoda en el camino hacia su Mundial, aunque tuvo un respiro al ganar la Copa Oro de la Concacaf 2025 tras derrotar a Estados Unidos en la final.

”Estoy contento con esta gira, muy contento con esta preparación porque nos permite elegir a los más capaces respecto a nuestro criterio”, añadió el Vasco.

Tras el choque con los bolivianos, los mexicanos volverán a tener acción en un juego preparativo ante Islandia a finales de febrero.