Mexicano O'Ward supera a Palou en carrera de IndyCar en Ohio

En una emocionante recta final, el mexicano Pato O'Ward se impuso el domingo al español Alex Palou para ganar la carrera de la serie IndyCar de Mid-Ohio.

El piloto de Monterrey, de 25 años, capturó el sexto título en al serie IndyCar de su carrera en el circuito Mid-Ohio Sports Car Course de Lexington (Ohio).

"Me sentí muy cómodo en el auto este fin de semana", declaró O'Ward. "Desde la segunda práctica me pusieron un auto bastante fuerte para la carrera. Mi reconocimiento para Arrow McLaren, me dieron un cohete".

La de este domingo fue la primera vez desde julio de 2022 que el mexicano gana un Gran Premio de la IndyCar.

Técnicamente, sin embargo, O'Ward ya había roto esa sequía al ser declarado ganador de la carrera inaugural de St. Petersburg (Florida) de marzo, después de que el estadounidense Josef Newgarden fuera desplazado del primer lugar por una penalización al equipo Penske.

"Ha pasado un tiempo" reconoció O'Ward. "Sé que ganamos en St. Petersburg, pero esta es una victoria como debe ser, es un mérito totalmente nuestro".

Palou, ganador de la prueba el año pasado, dominó la carrera desde el principio pero perdió la ventaja en la recta final luego de su última parada en boxes.

Palou se acercó a medio segundo de O'Ward en las últimas vueltas, pero no pudo pasarle en la recta final.

En busca de su tercer campeonato de IndyCar en los últimos cuatro años, Palou tiene una amplia ventaja de 48 puntos frente el australiano Will Power en la clasificación general, con O'Ward en el tercer lugar a 70.

"Es una pena, fue una buena carrera", manifestó Palou. "Tuvimos una parada lenta, no pude engancharme en primera, probablemente es mi culpa".