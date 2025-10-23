Messi renueva con el Inter Miami

La liga norteamericana de fútbol (MLS) anunció este jueves la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami, lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.

"Leo Messi seguirá siendo jugador de MLS con el Inter Miami", escribió la cuenta oficial de la competición en la red social X, sin ofrecer más detalles.

El contrato actual de Messi, de 38 años, con el Inter finaliza el próximo diciembre y será renovado hasta finales de la temporada 2028, sin opción de extensión, dijo a la AFP este jueves una fuente cercana a las negociaciones.

El acuerdo entre ambas partes para la renovación ya había sido confirmado a la AFP por una fuente próxima al acuerdo el pasado 17 de septiembre.

De cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.

Messi, que había avanzado que el Inter sería su último club, ha manejado sus tiempos con precaución y por ahora no ha confirmado públicamente su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá la corona.

- Grandes ingresos –

La exestrella del Barcelona venía negociando desde hace meses la prolongación de un contrato que esta temporada le reportó un salario de 20,4 millones de dólares.

Es el mayor con diferencia de la MLS y no cuenta otros ingresos provenientes de acuerdos como el de Apple TV+, la plataforma que retransmite la liga norteamericana a nivel mundial.

Messi también tiene asegurada tras su retiro una participación en la propiedad del Inter, una franquicia con solo cinco años de historia que vivió una completa transformación, desde los despachos al vestuario, con la llegada del argentino a mediados de 2023.

El empresario Jorge Mas, máximo accionista de la franquicia, y David Beckham, dueño minoritario, suspiraban porque Messi siguiera abanderando al Inter como mínimo hasta la inauguración en 2026 del nuevo estadio, el Miami Freedom Park (25.000 asientos).

En Miami, la capital latina de Estados Unidos, Messi ha encontrado un ambiente ideal para disfrutar de la recta final de su legendaria carrera junto a su familia, una vez colmada su gran aspiración de conquistar un Mundial con Argentina en Catar 2022.

El rosarino, ocho veces ganador del Balón de Oro, no ha perdido un ápice de su competitividad desde que decidió abandonar el Paris Saint-Germain, donde nunca se sintió cómodo, y alejarse de las exigencias del fútbol de máximo nivel.

Esta temporada el Diez conquistó por primera vez la Bota de Oro de la MLS con un asombroso registro de 29 goles en 28 jornadas de la temporada regular, y es favorito a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

La conquista de su primer título de liga en los playoffs es uno de los muchos y apasionantes retos que tendrá por delante Messi en estos próximos años.

- El Inter y la hegemonía en EEUU -

En Miami, Messi se ha rodeado de directivos, entrenadores y jugadores de su total confianza. En julio el argentino Rodrigo De Paul se sumó a un vestuario que ya contaba con otros excompañeros y amigos del Diez como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Los españoles, sin embargo, anunciaron recientemente su retiro del fútbol al final de la actual temporada, y el uruguayo todavía no renueva su contrato, que acaba al término del campeonato.

El Inter inauguró su palmarés en la Leagues Cup de 2023, primer torneo en el que Messi se enfundó la camiseta rosa, pero su mayor logro desde entonces fue el galardón Supporter's Shield en 2024, que reconoce al mejor equipo de la fase regular.

En esos playoffs el Inter se estrelló en la primera ronda y en sus dos participaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf también descarriló antes de la final.

Estos resultados están muy lejos de colmar a una franquicia llena de ambición que pretende convertirse en la potencia del fútbol norteamericano y en una marca reconocida globalmente.

- Argentina: ¿Objetivo Mundial? -

El anuncio de este jueves podría ser también indicador de que el Diez está listo para capitanear a Argentina en la sexta Copa del Mundo de su carrera.

A principios de septiembre, tras un emotivo último partido de eliminatorias mundialistas en Buenos Aires, el punta reiteró que su presencia en el Mundial norteamericano dependerá de su estado físico el próximo año.

De momento su descomunal talento, visión de juego y competitividad le bastaron para comandar a Argentina al primer lugar de las eliminatorias sudamericanas y finalizarlas en lo alto de la lista de artilleros.

La renovación también alargará su pugna con Cristiano Ronaldo, separados ahora por más de 10.000 kilómetros, por terminar como el máximo goleador de la historia.