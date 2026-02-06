Meloni y Vance celebran sus "valores comunes"

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, destacaron sus "valores comunes" este viernes, día de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, mientras centenares de personas se manifestaban en la ciudad lombarda en contra de la política estadounidense.

"La última vez que te vi en Roma fue por la elección del nuevo papa [en mayo]. Hoy nos encontramos para los Juegos Olímpicos. Son dos eventos que dan testimonio de los valores que unen a Italia y Estados Unidos, a Europa y Estados Unidos, a la civilización occidental", dijo Meloni, considerada cercana ideológicamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

En su encuentro con la primera ministra italiana, Vance alabó "el espíritu de los Juegos Olímpicos, la amistad y la competición, basada en reglas y en la reunión en torno a unos valores comunes".

La presencia de agentes de la policía de inmigración estadounidense (ICE) como parte de la seguridad de la delegación estadounidense en estos Juegos Olímpicos suscitó una ola de indignación en Italia.

Las operaciones del ICE desencadenaron manifestaciones de gran impacto en varias ciudades estadounidenses, especialmente después de que sus agentes mataran a dos ciudadanos norteamericanos en Mineápolis.

Centenares de estudiantes de secundaria y de universidades de Milán se reunieron este viernes para protestar contra el ICE.

"Todo esto es inaceptable para nosotros", afirmó a la AFP Leonardo Schiavi, un manifestante, en referencia a la visita de Vance y a la presencia en Italia de agentes de ICE.

Otro manifestante, Giacomo Calvi, declaró que protestaba contra "la policía antiinmigración estadounidense, que comete todo tipo de actos de violencia en Estados Unidos".

El gobierno italiano precisó que los agentes de ICE no tendrán ningún rol operativo en su territorio.

Los agentes del ICE desplazados a Italia pertenecen a una subdivisión de seguridad interior (HSI), diferente de la división acusada de violencia en Estados Unidos.