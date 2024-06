"Me entiendo muy bien" con el velódromo de París, anticipa el colombiano Kevin Quintero

El campeón mundial del keirin, el colombiano Kevin Quintero, asegura que se siente cómodo de competir en los Juegos Olímpicos-2024 en el velódromo de París. Cada vez que corrió allí sobre su bicicleta, la pista lo acogió "bien", dice en una entrevista con la AFP.

Pese a que Quintero entrena la mayor parte del tiempo sobre cemento en Medellín (noroeste), considera que el circuito de madera del Saint-Quentin-en-Yvelines es perfecto para conseguir su primera medalla olímpica.

Allí ganó en 2022 un bronce en el Mundial de Ciclismo de Pista, anticipo de lo que sería su gran consagración al siguiente año con el oro del keirin en Glasgow.

"Es una pista donde pasar por el peralte no es difícil. La madera (...) quedó espectacular. Es una pista que me ha acogido siempre bien. Hay pistas donde no encuentras tan rápido ese feeling (conexión)", dice el velocista de 25 años.

El de "París es un velódromo dócil, se sabe manejar. Cuando lo calientan (por el paso de los ciclistas) tiene su virtud porque entonces va uno más rápido, es un velódromo (con el) que me entiendo muy bien", agrega desde la segunda ciudad de Colombia, que lo adoptó tras salir de su natal Palmira (suroeste).

- Estrategias -

Quintero, reconocido en 2023 como el deportista del año en Colombia, se perfila para ser uno de los medallistas en las justas parisinas (26 julio-11 agosto).

Sobre la pista enfrentará principalmente al siempre candidato Harrie Lavreysen, el neerlandés al que le cortó una racha de tres campeonatos mundiales consecutivos, y al australiano Matthew Richardson.

Como se enfrentan varias veces durante el año, Quintero asegura que prepara en su laboratorio en Medellín una estrategia para sorprenderlos.

-Pregunta: ¿Es diferente preparar unos Juegos Olímpicos cuando se llega como campeón del mundo?

-Respuesta: "Lo que siempre he pensado, independientemente que ahorita estemos en este ciclo olímpico, es queriendo dar lo mejor de mí, superarme a mí para así poder llegar a las competencias de una mejor forma deportiva. Siempre estoy entregándome al máximo no solo una bicicleta sino en los temas de recuperación, en la alimentación".

-P: ¿La camiseta del arcoíris (que porta el campeón del mundo) es una presión adicional?

-R: "Sí, yo voy a Juegos Olímpicos siendo todavía el actual campeón del mundo, es algo de responsabilidad, es algo diferente. Creo que ya todos los deportistas me tienen muy analizado, entonces hay que ser más vivos (estratégicos) que ellos. Por decirlo así, nos han visto la manera de correr. Nosotros también nos hemos empezado a fijar mucho en los más fuertes, cómo están atacándome o esperándome. Entonces, es un análisis arduo".

"Sé de muchas estrategias de corredores, entonces me anticipo o me demoro un poquito, o lo ataco donde sé que no él no se lo está esperando y así poder volver a ganar".

-P: Usted entrena en pista de cemento, ¿qué pasa cuando va a la madera?

-R: "Es un cambio grande porque entonces la madera toda es plana, no tiene los baches que de pronto tiene una pista de cemento. La madera te deja ir más rápido y al estar techada, al estar cerrada completamente, no hay nada de viento en contra. Entonces sí es muy diferente (...) Todo eso lo aprovecho".

-P: ¿Qué tiene Kevin Quintero hoy en día que no tenía cuando partició en Tokio-2020?

-R: "Madurez deportiva (...) creo que he ganado mucho eso, el profesionalismo que de pronto no tenía en esa época. Tenía yo 21 años".

-P: ¿Ve posible una medalla en París?

-R: "Claro que sí. Trabajamos para eso, nos esforzamos día a día. Sueño con esa medalla y, bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera allá en París-2024 (...) Sí tenía pensado todo esto que fui consiguiendo, pero no tan rápido. Eso sí siempre lo he aceptado y siempre lo digo".