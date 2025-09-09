McIlroy gana el Abierto de Irlanda de golf

El norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo el Abierto de Irlanda de golf, tras un emocionante final decidido al desempate con el sueco Joakim Lagergren.

Fue el primer triunfo para McIlroy desde que ganase el Masters de Augusta en abril.

El N.2 del mundo vivió un domingo de ensueño pero no exento de tensión, forzando el desempate 'in extremis' con un eagle en el 18º y último hoyo del día.

El norirlandés, de 36 años, y el sueco terminaron por delante de tres españoles, Ángel Hidalgo y Rafa Cabrera Bello, ambos con 15 bajo el par, y de Ángel Ayora (-13).

Fue el segundo Abierto de Irlanda que va a las vitrinas de McIlroy, nueve años después del primero.

-- Clasificación final (par 72):

1. Rory McIlroy (IRL) -17 (71-66-68-66)

2. Joakim Lagergren (SUE) -17 (70-62-73-66)

3. Rafa Cabrera Bello (ESP) -15 (68-71-67-67)

. Ángel Hidalgo (ESP) -15 (70-69-63-71)

5. Ángel Ayora (ESP) - 13 (69-71-68-67)

. Adrien Saddier (FRA) -13 (67-66-68-74)