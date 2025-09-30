Mbappé y Kane siguen lanzados en Champions, frenazo del Liverpool en Turquía

Con Kylian Mbappé y Harry Kane en 'modo Champions', el Real Madrid y el Bayern de Múnich golearon como visitantes ante Kairat Almaty (5-0) y Pafos (5-1), respectivamente, este martes en una 2ª jornada de la Liga de Campeones donde destacó la derrota del Liverpool por 1-0 en el campo del Galatasaray.

Por el momento, Real Madrid, Bayern e Inter de Milán, que venció por su parte 3-0 al Slavia de Praga, comandan la clasificación de esta liguilla de 36 equipos, con un pleno de seis puntos.

- Casi en China -

El primer grande en salir a escena en esta segunda fecha fue el Real Madrid, que tuvo que viajar 6.400 kilómetros hasta Kazajistán, casi hasta la frontera con China, para visitar a un Kairat Almaty que pone la nota exótica a esta edición.

La diferencia de nivel fue evidente desde el principio y los merengues, los reyes de la Champions con 15 títulos, golearon 5-1 con un Mbappé asumiendo la responsabilidad desde el principio.

El astro francés abrió el camino de penal en el 26 y luego amplió la cuenta en el 52 y el 73.

Su compatriota Eduardo Camavinga (83) y Brahim Díaz (90+3) completaron el festival blanco, para que su equipo encadenara su segunda victoria europea y, sobre todo, remontara el vuelo tras el revés 5-2 sufrido el pasado sábado en el campo del Atlético de Madrid.

"Nunca hay que olvidar lo que pasó el fin de semana. Pero esta es otra competición y hay que trabajar para ser mejores cada día", declaró Mbappé a Movistar+.

El Atlético también jugó este martes y también goleó, en su caso 5-1 en el Metropolitano al Eintracht Fráncfort, en un partido donde el francés Antoine Griezmann firmó su tanto 200 con el Atlético, que logró sus primeros puntos en esta Liga de Campeones.

- Doble zarpazo de Lautaro -

Si Mbappé acumula ya 5 goles en dos jornadas de Champions, Kane lleva 4, después de su doblete para el Bayern de Múnich en Chipre, rindiendo visita al Pafos (5-1).

El astro inglés marcó el primero de su equipo en el 15 y el cuarto en el 33. El portugués Raphael Guerreiro (20), el senegalés Nicolas Jackson (30) y el francés Michael Olise (68) completaron la goleada, en la que el Pafos pudo al menos marcar el del honor con un soberbio disparo desde fuera del área del croata Mislav Orsic al borde del descanso.

El Bayern está teniendo un inicio de temporada espectacular, con un pleno de victorias en todas las competiciones, mientras que Kane lleva ya la impresionante cifra de 17 dianas en apenas nueve partidos en la temporada 2025-2026, teniendo en cuenta toda las competiciones.

En el caso del Inter, también ganador en las dos primeras jornadas, el protagonista en la victoria 3-0 en casa ante el Slavia de Praga fue el argentino Lautaro Martínez con un doblete.

- Infierno turco -

Para el Liverpool, la noche dejó motivos para la preocupación.

Después de caer ante el Crystal Palace en Premier League el pasado fin de semana, los Reds sufrieron su primer revés en esta Champions al perder 1-0 en Estambul ante el Galatasaray, que decidió con un penal transformado por el nigeriano Victor Osimhen, con una máscara protectora en su rostro, poco después del primer cuarto de hora de juego.

El Liverpool, ganador la pasada temporada de esta fase de liguilla de la Champions, se queda frenado con 3 puntos, en el 16º puesto.

- Mourinho cae en Stamford Bridge -

En el resto de partidos de la velada europea, José Mourinho regresó a Stamford Bridge ahora como entrenador del Benfica, que fue derrotado 1-0 por el Chelsea, por un tanto en contra del colombiano Richard Ríos (18).

El Chelsea suma sus primeros puntos, después de la derrota inicial en Múnich.

Destacó igualmente la contundencia del Marsella para derrotar 4-0 en casa al Ajax, con un doblete del brasileño Igor Paixao.

Con sufrimiento y en los instantes finales, el Tottenham salvó un empate 2-2 en su visita al Bodo/Glimt noruego y el Atalanta se impuso 2-1 en casa contra el Brujas.

El miércoles se completará la segunda jornada con otros nueve partidos, entre ellos un atractivo Barcelona-PSG.