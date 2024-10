Mbappé, preparado para su primer Clásico español

A un día de disputar su primer Clásico español, en el que el Real Madrid recibirá el sábado al FC Barcelona, el atacante francés Kylian Mbappé confía en estar preparado y olvidarse de sus recientes problemas físicos y de los asuntos extradeportivos.

El martes, Mbappé vivió en primera persona qué significa una noche de gran remontada europea del Real Madrid. Su equipo perdía 2 a 0 en casa ante el Borussia Dortmund a la hora de juego y terminó ganando 5-2.

El delantero francés miraba los videomarcadores del Santiago Bernabéu, comprendiendo poco a poco qué significa el 'ADN Real Madrid'. Y para continuar su aprendizaje, ¿qué mejor que un Clásico ante el Barça?

"Kylian Mbappé vino al Real Madrid para vivir las grandes noches europeas. Y desde el martes ya sabe lo que es la magia del Santiago Bernabéu, las remontadas y la locura colectiva que acaba apoderándose de todo el estadio", escribió el miércoles el diario deportivo español Marca.

Incisivo y fresco en sus cabalgadas por el terreno de juego, Mbappé parece recuperado de la molestia muscular en el muslo derecho que le impidió ser convocado con su selección en la reciente ventana de partidos internacionales.

Mbappé quedó, eso sí, eclipsado en el partido contra el Dortmund por el brasileño Vinicius Jr, que firmó un triplete.

A finales de septiembre, la lesión había frenado a Mbappé, que también se vio perturbado recientemente por asuntos ajenos a los terrenos de juego (acusaciones de violación y litigio financiero con el París Saint-Germain).

"No le veo nada afectado", aseguró el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, la pasada semana sobre las informaciones de la prensa sueca acerca de una presunta violación. "Está feliz, ilusionado por aportar al equipo y trabajando muy bien. No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace", sentenció el técnico italiano.

- Buenos números -

Mbappé, implicado en los dos primeros goles madridistas el martes, especialmente en uno como autor de la asistencia a Antonio Rüdiger, tiene ahora el Clásico y la Liga española en su punto de mira.

Con seis goles en nueve partidos en el campeonato español, de ellos tres de penal, y ocho dianas teniendo en cuenta todas las competiciones -además de dos asistencias-, el jugador de 25 años es el máximo anotador de su club.

Como subraya el diario deportivo As, Mbappé está cerca del ritmo de su pasada temporada, la mejor que tuvo en el plano estadístico y que concluyó con 44 tantos en 48 partidos. A la misma altura de la temporada, había firmado nueve dianas para el PSG, ocho en la liga francesa y una en la Liga de Campeones.

"Estamos en el Real Madrid, no tenemos límites. Si puedo marcar 50 tantos, entonces 50, pero lo importante será ganar y ayudar a mejorar al equipo", afirmó Mbappé al principio del curso.

El sábado, su equipo le necesita. El Real Madrid llega al Clásico como segundo de la tabla, a tres puntos del líder Barça. Una ocasión inmejorable para que Mbappé emule a su ídolo Cristiano Ronaldo, un experto en brindar en el pasado grandes noches al público del Bernabéu.