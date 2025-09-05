Mbappé inicia bien el camino al Mundial, la Italia de Gattuso ya golea

La Francia de Kylian Mbappé, subcampeona en Catar 2022, empezó en la fase clasificatoria al Mundial 2026 con una victoria este jueves como visitante por 2 a 0 ante Ucrania, mientras que Gennaro Gattuso debutó en el banco de Italia con goleada 5-0 a Estonia.

En una noche europea sin sorpresas, Croacia, semifinalista del último Mundial, rozó el desastre al ganar apenas por la mínima (1-0) en su visita a Islas Feroe.

. Grupo B: Suecia se deja la victoria

Después de perderse tres de los últimos cuatro Mundiales, Suecia salía decidida a no fallar en esta ocasión pero de entrada se dejó dos puntos en su visita a Eslovenia (2-2).

El equipo de Viktor Gyökeres llegó ganando hasta el descuento final y ahí los eslovenos firmaron el empate definitivo, en el 90+1, por medio de Zan Vipotnik.

Mucho más tranquila fue la noche en Basilea para el otro favorito del grupo, Suiza, que arrancó con una victoria 4-0 en casa contra Kosovo, en un partido donde Breel Embolo brilló con un doblete.

. Grupo C: Grecia, primer líder

En otro grupo que arrancaba este viernes, Grecia se convirtió en el primer líder con un triunfo tranquilo por 5-1 ante Bielorrusia.

Con cuatro tantos en la primera parte, el choque estuvo pronto sentenciado y no tuvo historia en la segunda.

Menos fervor ofensivo hubo en Copenhague, donde Dinamarca empató 0-0 ante Escocia y se autopresiona para la visita del lunes a los griegos, que podrían asestar un zarpazo importante en caso de victoria.

. Grupo D: Mbappé marca, Dembelé se lesiona

Didier Deschamps empezó su última aventura con Francia, de la que se despedirá tras el Mundial, con una victoria 2-0 en Breslavia (Polonia) ante Ucrania.

Con goles de Michael Olise (10) y del capitán Kylian Mbappé (82), los franceses solventaron un partido incómodo y donde no estuvieron tranquilos casi hasta el final.

La mala noticia de la noche para los Bleus fue la lesión del atacante Ousmane Dembelé, que había empezado como suplente y que había reemplazado en el descanso a su compañero Desiré Doué, también con problemas físicos.

El primer líder del grupo, eso sí, es Islandia (triunfo 5-0 ante Azerbaiyán), que visitará París el martes, con el primer puesto en juego.

. Grupo I: Retegui alivia a Gattuso

En el estreno de Gennaro Gattuso como nuevo seleccionador de Italia, Mateo Retegui guió a su equipo a la victoria 5-0 ante Estonia, con un doblete (69, 89) y una asistencia.

Los otros tantos fueron conseguidos por Moise Kean (58), Giacomo Raspadori (71) y Alessandro Bastoni (90+2), en una noche en la que a Italia le costó arrancar pero en la que terminó sacando músculo.

Italia, ausente de los Mundiales de 2018 y 2022, se mantiene tercera en el grupo, a tres puntos de Israel (2º), que ganó 4-0 en Moldavia.

Líder sigue Noruega (12 puntos), que descansó en esta ocasión y que tiene un partido disputado más que los italianos.

. Grupo L: Croacia, con fórceps

Ante Islas Feroe, una de las tradicionales cenicientas de la UEFA, Croacia ganó 1-0 como visitante, lejos de la contundencia que se presupone a una semifinalista del último Mundial.

Un solitario tanto de Andrej Kramaric en el minuto 31 fue el único de una Croacia que no respiró tranquila hasta el pitido final.

Croacia mantiene así un pleno de victorias, ahora de tres (9 puntos), lo que le hace ser segunda, a tres unidades de República Checa (12), que ganó 2-0 en Montenegro y tiene dos partidos jugados más que el equipo de Luka Modric.