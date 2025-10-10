Mbappé acerca a Francia al Mundial, Alemania recupera las riendas de su destino

Un Kylian Mbappé imparable, autor de un gol 'maradoniano' para encarrilar el triunfo contra Azerbaiyán (3-0), dejó a Francia a las puertas del Mundial 2026, este viernes en una jornada de clasificación europea en la que Alemania goleó a 4-0 a Luxemburgo para tomar las riendas de su destino.

Con tres triunfos en tres partidos, Francia ya tiene el pase al gran torneo al alcance de la mano: domina el grupo D con pleno de nueve puntos y afrontan las tres jornadas que restan con un colchón de cinco sobre Ucrania, segunda gracias a su espectacular victoria 5-3 en Islandia.

En tres días Francia se desplazará a Reykjavik y, dependiendo del otro partido del grupo, una victoria podría asegurar ya el boleto al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De regreso al Parque de los Príncipes, Mbappé fue el gran protagonista. Justo antes del descanso aceleró, regateó a tres rivales, alcanzó el área y resolvió con un disparo raso al palo derecho (45+1').

- Thauvin, gol seis años después -

Un golazo que alarga su racha en el arranque del curso 2025-2026: suma ya 14 en 10 partidos con el Real Madrid y tres tantos en tres partidos con Francia.

Mbappé continuó su exhibición con una asistencia a Adrien Rabiot, que marcó de cabeza (69'), antes de pedir el cambio por molestias.

Entró en su lugar Florian Thauvin, que celebró su regreso a los Bleus seis años después con un gol en su primera intervención (84').

"Es increíble, como un sueño, muy emocionante porque toda mi familia estaba en el estadio. Es una lección de vida, muestra que cuando no se bajan los brazos y se continúa trabajando obtienes los frutos", dijo Thauvin, campeón mundial en 2018.

- Goleada balsámica -

Agitada tras su derrota inicial ante Eslovaquia (2-0), Alemania corrigió su camino al Mundial con una goleada 4-0 ante la humilde Luxemburgo, ayudada por la derrota eslovaca, 2-0 en Belfast ante Irlanda del Norte, próximo destino de la Mannschaft el lunes.

Con doblete del capitán Joshua Kimmich (21' de penal, 50') y con las dianas de David Raum (12') y Serge Gnabry (48'), los hombres de Julian Nagelsmann cumplieron con creces.

"Mostramos agresividad y hambre, podríamos haber marcado uno o dos más, pero fue una victoria merecida, era lo que queríamos y necesitábamos", resumió el técnico.

Con seis puntos, Alemania pasa a liderar el Grupo A, empatada con Eslovaquia.

- Bélgica se complica la vida -

Falta de inspiración, Bélgica se atascó contra Macedonia del Norte en Gante (0-0), dejando escapar la posibilidad de tomar la delantera en el grupo J.

A tres días de un desplazamiento a Gales -que descansó este viernes-, los Diablos Rojos, privados de su goleador Romelu Lukaku, lesionado, no encontraron la solución frente al bloque defensivo levantado por los hombres de Blagoja Milevski.

Los belgas dejan así a sus visitantes el liderato de un grupo J con un futuro muy incierto, con macedonios, belgas y galeses separados por solo dos puntos.

Bélgica lo intentó todo, acumulando ocasiones, especialmente a través de Kevin De Bruyne y Jérémy Doku, pero le faltó mordiente para batir a Stole Dimitrievski.

Además, en el grupo B Suiza reforzó su liderato, tres victorias en tres partidos, al ganar 2-0 en su visita a Suecia, solo un punto en tres jornadas, colista y prácticamente condenada en una clasificación europea en la que únicamente el primero de cada llave obtiene un billete directo.