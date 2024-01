Más transparencia y... más polémica con el VAR en España

Concebida para dar mayor transparencia y resaltar la labor de los árbitros, la publicación de los audios del VAR ha desembocado a las primeras de cambio en más polémicas y una denuncia en la policía por filtraciones de audios en España.

A las puertas de una nueva jornada liguera, la sufrida remontada del Real Madrid para ganar 3-2 al colista Almería en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana ha vuelto a poner al arbitraje español en el ojo del huracán, ya sacudido por el denominado 'caso Negreira'.

Hasta tres veces fue el árbitro al monitor de campo a revisar jugadas, en las que acabó cambiando su decisión inicial en esas acciones, que terminaron favoreciendo al Real Madrid, cuya victoria le permite seguir a un punto del líder Girona.

En la primera pitó un penal que transformó Bellingham cuando el Real Madrid perdía 2-0, en la segunda anuló un tercer tanto del Almería y en la tercera concedió el gol de Vinicius, que suponía el 2-2.

- 'Cosas que no cuadran' -

Siguiendo lo acordado entre Federación Española (RFEF) y LaLiga, se publicaron los audios de las jugadas en que el árbitro acudió al monitor de campo, pero la posterior emisión en televisión de algunas imágenes diferentes de las que vio el árbitro, y que podían llevar a pensar en una decisión distinta desató la polémica.

"No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido", aseguró el centrocampista del Almería, Gonzalo Melero, tras el partido, arriesgándose a una dura sanción.

"Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban", afirmó por su parte, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, añadiendo que "hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo", echando más leña al fuego.

- Filtraciones -

La polémica aumentó tras la publicación de más audios en el canal de Twitch 'Jijantes' de las comunicaciones entre el árbitro del partido y el VAR de ese partido, que han llevado a la Federación Española a denunciar ante la Guardia Civil esta filtración.

Estos audios no eran susceptibles de ser publicados, según el acuerdo entre RFEF y LaLiga, ya que no implicaban que el árbitro tuviera que acudir al monitor de campo, pero vienen a añadir más presión a los árbitros, que ya se han quejado en varias ocasiones de la situación que sufren.

El árbitro Juan Martínez Munuera afirmaba antes de la final de la Supercopa de España el 13 de enero que el arbitraje español estaba viviendo uno de sus momentos más complicados.

"Se cuestiona tu honestidad, que hayas cometido una ilegalidad... Es lo más complicado desde que arbitraba en Regional", dijo, al ser preguntado por el denominado 'caso Negreira', en el que se investigan pagos del Barcelona a empresas de un exresponsable arbitral.

- 'VAR secuestrado' -

Este caso ha generado dudas y ensombrecido las relaciones del Barça con el Real Madrid, que en los últimos meses también utiliza su televisión para criticar actuaciones arbitrales.

"Esas cosas no ayudan porque, al final, fomentan el odio hacia el árbitro", advertía el árbitro César Soto Grado, encargado del VAR en la final de la Supercopa de España.

Apuntado por el 'caso Negreira', el Barça parece haber aprovechado la polémica por el último partido del Real Madrid para lanzar su propia crítica.

"Un instrumento que tenía que ayudarles (a los árbitros), el VAR, no les está ayudando y está secuestrado, como maltratado a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante", se quejó el presidente del Barça, Joan Laporta, en una entrevista con el diario Mundo Deportivo.

Laporta aseguró haber expresado sus preocupaciones al presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, quien le habría afirmado que "piensan tomar cartas en el asunto".

A las puertas de una nueva jornada de LaLiga, la actuación de los árbitros seguramente volverá a ser examinada con lupa.