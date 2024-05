Martín gana el GP de Francia de MotoGP por delante de Márquez

El piloto español Jorge Martín (Ducati-Pramac), líder del campeonato del mundo de MotoGP, ganó el domingo el Gran Premio de Francia, 5ª prueba de la temporada, por delante de su compatriota Marc Márquez (Ducati-Gresini).

El vigente doble campeón del mundo, Francesco Bagnaia (Ducati), completó el podio.

Desde la segunda posición de la parrilla, el italiano firmó una sólida salida y se hizo con la primera posición por delante de Martín, que arrancó desde la 'pole'.

Los dos pilotos libraron entonces una auténtica batalla por la victoria sobre el circuito Bugatti de Le Mans, con Martín recuperando el liderato antes de que Marc Márquez se uniera a la pelea en la segunda mitad de carrera.

Tras arrancar desde la 13ª posición, el seis veces campeón del mundo de la categoría reina fue remontando posiciones hasta alcanzar al dúo a la cabeza. Finalmente, Márquez superó a Bagnaia en la última vuelta.

"Este fin de semana he disfrutado muchísimo, me lo he tomado con otro 'mood', no como en Jerez, que tenía demasiada presión. He querido disfrutar de pilotar y me ha salido todo increíble desde el viernes", valoró Martín en el difusor DAZN sobre un fin de semana perfecto, con 'pole', victoria en esprint y victoria en el Gran Premio.

En la clasificación general, Martín, que ya venció en la carrera esprint del sábado, asienta su posición de líder y cuenta ahora con 38 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que recupera la segunda posición tras haberla perdido el sábado, debido a su abandono en el esprint.

"Lo intenté todo", lamentó Bagnaia.

- Primer abandono de Acosta

Marc Márquez, nuevo tercer clasificado del Mundial, está a 40 puntos de su compatriota.

"Para luchar por un Mundial hay que clavar lo que están haciendo Martín y 'Pecco' (...) De momento de ese grupo de arriba somos los que más altibajos tenemos", dijo Márquez a DAZN sobre sus opciones al título.

Ante un público totalmente entregado a los dos pilotos franceses, Johann Zarco (Honda-LCR) terminó 12ª, mientras que su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha), campeón del mundo en 2021, tuvo que abandonar por caída cuando iba 6º.

El joven español Pedro Acosta (GasGas Tech3), de 19 años, también sufrió una caída en las primeras vueltas del Gran Premio, mientras peleaba por el podio. Se trata del primer abandono en carrera para la joven promesa de la categoría reina.

En Moto3, el colombiano David Alonso (Gaspar Gaviota Team) se hizo con la victoria desde la 'pole' por delante del líder de la categoría Daniel Holgado (GasGas Tech3), que tan sólo cuenta ahora con un punto de ventaja sobre Alonso en el Mundial de pilotos.

En Moto2, el español Sergio García (MT Helmets - MSI) logró su segunda victoria de la temporada para recuperar el liderato de la categoría.