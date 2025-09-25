Marc Márquez, tercero en los primeros entrenamientos libres del GP de Japón

El español Marc Márquez, el gran candidato, marcó este viernes el tercer mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del GP de Japón de MotoGP, en busca de su primer título mundial desde 2019.

El piloto español de Ducati hizo su mejor vuelta de 1 minuto 44.95 segundos en un clima inusualmente cálido en Motegi, donde las temperaturas rozaron los 30° C.

Fue 0.102 segundos más lento que Francesco Bagnaia, mientras que el vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Jorge Martín, fue el segundo más rápido, a 0.093 segundos del italiano.

Márquez busca ganar su séptimo título mundial de MotoGP en Japón este fin de semana, tras dominar el campeonato con 11 victorias esta temporada.

Puede asegurar el título si termina el fin de semana con al menos tres puntos más que su hermano, Álex Márquez, su principal adversario en la lucha por la corona.

Álex fue el decimoquinto más rápido en los entrenamientos, 0.643 segundos más lento que Bagnaia.

Marc Márquez tiene una enorme ventaja en el campeonato sobre su hermano. Aún le quedan cinco Grandes Premios para alzarse con el título si no lo logra en Japón.

Sus 512 puntos en el campeonato ya son un récord para un piloto de MotoGP en una sola temporada.

Marco Bezzecchi, de Aprilia, quien terminó segundo detrás de Marc Márquez en el Gran Premio de San Marino hace dos semanas, tuvo una primera sesión de entrenamientos de pesadilla, con dos caídas.

Bezzecchi busca superar a Bagnaia y ascender al tercer puesto de la clasificación general tras una serie de buenos resultados recientes.

Raúl Fernández, de Trackhouse, también se cayó en los primeros 10 minutos de la sesión.

Franco Morbidelli, Jack Miller y Enea Bastianini se cayeron en los últimos minutos.