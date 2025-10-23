Marc Márquez será baja el resto de la temporada de MotoGP

El piloto español Marc Márquez, que se lesionó el hombro derecho tras una caída, será baja el resto de la temporada de MotoGP, anunció el jueves la escudería Ducati.

"Marc deberá pasar cuatro semanas con el brazo completamente inmovilizado antes de comenzar su rehabilitación. Por ello es imposible pensar en un regreso a la competición este año", explicó la escudería italiana en sus redes sociales.

Tras lograr su séptimo título mundial en la categoría reina a finales de septiembre, Márquez, de 32 años, se lesionó el hombro tras caerse en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia el 5 de octubre.

Desequilibrado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), el español sufrió una fractura del coracoides y lesiones de ligamentos y, tras una semana de inmovilización, necesitó operarse.

Esta baja "no debe ocultar ni hacernos olvidar el gran objetivo que hemos alcanzado este año: volver a ser campeones del mundo, y pronto, lo celebraremos todos juntos", reaccionó Márquez, citado en el comunicado de Ducati.

El español, que ha dominado la temporada 2025 con once victorias en GP, ya había anunciado estar de baja en el Gran Premio de Malasia este fin de semana y en el de Portugal, penúltima prueba del calendario (7 al 9 de noviembre). También se perdió el de Australia el pasado domingo.

Ducati había dejado la puerta abierta a un regreso en Valencia, en el último Gran Premio de la temporada, que se disputará el fin de semana del 16 de noviembre, opción ahora descartada.

En Malasia, Márquez será sustituido por el italiano Michele Pirro.