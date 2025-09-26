Marc Márquez partirá tercero en el GP de Japón y Bagnaia consigue la pole

El español Marc Márquez, aspirante al título, se clasificó el sábado tercero en la parrilla para el sprint y el Gran Premio de Japón de MotoGP, mientras Francesco Bagnaia consiguió la pole.

Márquez busca ganar su séptimo título mundial de MotoGP en Japón este fin de semana, tras dominar el campeonato con 11 victorias esta temporada.

Puede asegurar el título si termina el fin de semana con al menos tres puntos más que su hermano, Álex Márquez, su principal adversario en la lucha por la corona.

Álex partirá octavo tras verse obligado a superar la primera sesión de clasificación por primera vez esta temporada.

Bagnaia, quien ganó tanto el sprint como el Gran Premio de Japón el año pasado, consiguió la pole con un tiempo récord de 1 minuto y 42.91 segundos en condiciones frescas y secas.

Joan Mir, de Honda, fue el segundo más rápido, a 0.092 segundos del líder, con Marc Márquez a 0.132 segundos de su compañero de equipo en Ducati, Bagnaia.

"Nadie dijo que sería fácil", declaró Marc Márquez, quien sufrió una caída en los entrenamientos libres del sábado por la mañana.

"Me siento cada vez mejor. Es cierto que tuve una pequeña caída. Afectó un poco la confianza, pero luego en la clasificación me sentí cómodo con la moto".

Márquez busca ganar su primer título mundial desde 2019 y ha estado en un estado de forma excepcional esta temporada.

Tiene 11 victorias en Grandes Premios y sus 512 puntos en el campeonato ya son un récord para un piloto de MotoGP en una sola temporada.

Puede dar un paso de gigante hacia el título en el sprint del sábado, con el Gran Premio a punto de empezar el domingo.

Bagnaia, dos veces campeón del mundo, ha tenido dificultades esta temporada y actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación general.

Sin embargo, remontó el tiempo con su vuelta récord y superó a Mir en los últimos compases de la clasificación.

"Es increíble la sensación que estoy teniendo", dijo Bagnaia. "Siento que puedo empujar, que puedo hacer lo que quiero con mi moto, algo que me faltó el año pasado".

Otro español, Pedro Acosta, se clasificó cuarto a pesar de perderse 10 minutos de la sesión por un problema técnico con su KTM.

Fabio Quartararo fue quinto, seguido de Franco Morbidelli, Luca Marini y Alex Márquez.