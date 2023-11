‘Mantener la confianza para darlo todo’

“A la hora de competir me definiría como una chica determinada”.

La panameña Adriannis Caballero afirma que le cautiva lo competitivo del tiro con arco: “me encanta que tiene varias categorías, tanto individual como en equipo, lo cual lo hace más divertido. Me fascina mucho más el hecho de que te impulsa a superar tus propias metas personales diariamente en cuanto a los puntajes y la técnica”.

Caballero se colgó la medalla de plata en la categoría Sub-21 de Arco Compuesto, en el ‘Pan American Open Indoor Championships - Buenos Aires 2023 (Argentina), a principios de septiembre pasado y que reunió a más de 300 arqueros de 14 países de América: “la cual fue mi primera competencia internacional en el formato Indoors (sala)”.

Añadió que “entré en este deporte gracias a mi mejor amigo, que me invitó un fin de semana a practicarlo y desde entonces no he dado vuelta atrás. Comencé en el 2019, practicando en la cancha de tiro con arco del club Bowman 507, a la cual iba todos los fines de semana a disparar con un arco de iniciación y poco a poco fui avanzando en la disciplina. Antes practicaba diariamente tenis, sin embargo, comencé a practicar el tiro con arco y me enamoró el sentido de la competitividad qué hay en el deporte y la sensación de cada disparo”.

La arquera señaló que este 2023, ha sido un “año retador, tanto personal como deportivo, ya que a medida que avanza la carrera (universitaria) los horarios para entrenar se vuelven mucho más complicados, pero he sabido sacar ambas partes adelante. A su vez, ha sido un año que he logrado varios avances a nivel deportivo en tanto a puntajes como en mi técnica; he adquirido experiencias que me han dado el impulso de seguir adelante y seguir mejorando”.

La atleta indicó que buscará prepararse para el torneo nacional, de finales de noviembre próximo.

“También me gustaría subir mis puntajes y lograr mantenerme más estable con mi técnica. Además de enfocarme en los torneos y campamentos tanto nacionales como internacionales que tiene en visión de la Asociación Nacional de Tiro con Arco (ANTAP)”.

De igual manera, Caballero recalcó que “ser un atleta de tiro con arco implica ser una persona organizada y con disciplina. A su vez, también hay que saber trabajar en equipo y tener una mente fuerte. Me gustaría decir que (en unos años) me veo con un mejor rendimiento como atleta. Me gustaría poder ayudar a mi club (Center Shot Archery) o a la ANTAP a formar nuevos atletas que tengan la intención de competir”.