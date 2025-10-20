Maccabi Tel Aviv rechazará entradas para el juego de Europa League ante Aston Villa

El Maccabi Tel Aviv rechazará las entradas ofrecidas a sus aficionados para el partido de la Europa League que disputará como visitante ante el Aston Villa en noviembre, según anunció el club israelí este lunes.

El Grupo Asesor de Seguridad (SAG), a cargo del estadio Villa Park de Birmingham, en el centro de Inglaterra, prohibió la semana pasada a los aficionados visitantes asistir al partido del 6 de noviembre tras una evaluación de "alto riesgo" realizada por la policía.

Esta decisión suscitó críticas políticas generalizadas, entre ellas las del primer ministro británico, Keir Starmer, en medio de numerosos llamamientos para que se revocara la decisión.

El gobierno británico afirmó el viernes que estaba trabajando para permitir la presencia de los aficionados israelíes.

Sin embargo, en un comunicado publicado en su página web, el Maccabi Tel Aviv afirmó que rechazará las entradas.

"El bienestar y la seguridad de nuestros aficionados son primordiales y, tras las duras lecciones aprendidas, hemos tomado la decisión de rechazar cualquier asignación ofrecida en nombre de los aficionados visitantes", afirmó.

"Esperamos que las circunstancias cambien y estamos deseando poder jugar en Birmingham en un entorno deportivo en un futuro cercano", agregó.

- "Atmósfera tóxica" -

El anuncio llegó un día después de que la policía israelí cancelara el derbi de Tel Aviv entre el Maccabi y el Hapoel, por la liga local, debido a "disturbios" entre los seguidores rivales.

El Maccabi insistió en que sus seguidores no estuvieron involucrados en los desórdenes.

"Está claro que varios grupos arraigados buscan difamar a la base de aficionados del Maccabi Tel Aviv, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con el racismo ni con el vandalismo de ningún tipo, y están explotando incidentes aislados para sus propios fines sociales y políticos", sostuvo el club.

"Como resultado de las falsedades llenas de odio, se ha creado una atmósfera tóxica, lo que pone en duda la seguridad de nuestros aficionados que desean asistir", apuntó.

La ministra de Cultura de Gran Bretaña, Lisa Nandy, dijo que la decisión final sobre la asistencia de hinchas visitantes al juego de la Europa League debe ser tomada en última instancia por la policía.

Sin embargo, también consideró que el país "debería estar consternado" de que la evaluación inicial se basara "en gran parte en el riesgo que representan aquellos aficionados que asisten y apoyan al Maccabi porque son israelíes y porque son judíos".

La semana pasada, la Policía de West Midlands, responsable de la seguridad en Birmingham, clasificó el encuentro como "de alto riesgo".

Aseguró que la decisión se basó en "inteligencia actual e incidentes previos, incluidos enfrentamientos violentos y delitos de odio que ocurrieron durante el partido de la UEFA Europa League 2024 entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam".

Birmingham ha sido escenario de manifestaciones propalestinas desde que comenzó la guerra en Gaza entre Israel y Hamás.

Varios políticos británicos independientes de izquierda y del Partido Verde apoyaron la prohibición para que los hinchas del Maccabi asistieran al partido europeo.

Algunos pidieron la exclusión más amplia de los equipos israelíes de las competiciones internacionales debido a las acciones del gobierno de Israel en Gaza.

A principios de este mes, dos hombres judíos murieron en un ataque a una sinagoga en Mánchester, Inglaterra, que la policía vinculó con el extremismo islamista.