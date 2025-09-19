Lyles emula a Bolt con un cuarto oro mundial seguido en 200 metros

Emulando a Usain Bolt, el estadounidense Noah Lyles encadenó un cuarto título mundial consecutivo en los 200 metros, este viernes en Tokio, donde deslumbró con un tiempo de 19 segundos y 52 centésimas.

Segundo al término de esta media vuelta de pista fue su compatriota Kenny Bednarek (19.58, plata) y el bronce fue para el jamaicano Bryan Levell (19.64), mientras que el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo quedó cuarto (19.65) y el dominicano Alexander Ogando fue sexto (20.01).

En los 200 metros, su prueba favorita, Lyles reina sin interrupción en los Mundiales desde que ganó su primer oro en Doha 2019.

Bolt también ganó cuatro oros seguidos en esta misma prueba, en su caso entre Berlín 2009 y Pekín 2015.

El título y la superioridad mostrada le permite además recuperar la hegemonía en esta distancia después de haber sido solo bronce el año pasado en los Juegos Olímpicos de París, en una final a la que llegó enfermo de covid-19 y donde el ganador fue Tebogo.

En total es la novena medalla mundial para Lyles y la séptima de oro.

Hace dos años en Budapest, Lyles fue la gran estrella del Mundial con un triplete de títulos 100-200-4x100 metros que no podrá reeditar porque en la final de 100 metros, el pasado domingo, fue bronce y cedió su corona al jamaicano Oblique Seville.

El atleta nacido en Florida hace 28 años sí podrá aspirar a terminar con un nuevo oro este fin de semana con el relevo 4x100 metros, donde el 'Team USA' partirá una vez más como gran favorito.