Luis Díaz ante el reto de brillar con luz propia a la sombra de Kane

El Bayern Múnich abrirá el viernes la 5ª fecha de la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al Werder Bremen, con un Luis Díaz que está firmando un gran inicio de temporada, opacado sin embargo por los colosales guarismos de su compañero de ataque Harry Kane.

Con cuatro goles y dos pases de gol en siete partidos entre todas las competiciones, los primeros pasos del atacante colombiano en Alemania pueden calificarse se exitosos, con el gigante bávaro ubicado en el liderato liguero con pleno de victorias, con la Supercopa alemana en sus vitrinas y un buen inicio en Champions ganando 3-1 al campeón del mundo Chelsea.

Cuando el internacional 'cafetero' cambió el Liverpool por el Bayern Múnich el pasado verano boreal ya era consciente de que tendría como socio a uno de los mejores delanteros del mundo, el inglés Harry Kane.

Pero, para beneficio de un Bayern que mantiene un inicio de temporada inmaculado, los números del ex del Tottenham eclipsan a cualquier otra figura destacada.

El rubio delantero inglés de 32 años suma 98 goles en 103 partidos con el Bayern, al que llegó en el verano europeo de 2023. Cerró sus dos primeras campañas en Alemania liderando la tabla de goleadores, y este curso suma ya 13 goles en siete partidos entre todas las competiciones (8 goles en 4 partidos de la Bundesliga).

De alcanzar el viernes su gol 100, Kane sería el jugador que menos partidos necesitó para llegar a las tres cifras de goles con un mismo club en las grandes ligas Europeas.

Unos números que por fuerza relegan al resto del plantel a un rol de secundarios.

Pero Luis Díaz tendrá ocasión el viernes de seguir confirmándose como el mejo aliado de Kane en un clásico de la Bundesliga. Será el partido número 117 en el campeonato alemán entre ambos equipos.

El Bayern sólo ha perdido uno de sus 31 últimos enfrentamientos ante el Werder Bremen en la Bundesliga, en enero de 2024.

Sólo dos puntos por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund buscará el sábado una cuarta victoria seguida en liga en Maguncia (13º).

-- Partidos y clasificación antes de la 5ª jornada de la liga alemana de fútbol:

- Viernes:

(18h30 GMT) Bayern Múnich - Werder Bremen

- Sábado:

(13h30 GMT) Heidenheim - Augsburgo

St Pauli - Bayer Leverkusen

Wolfsburgo - RB Leipzig

Maguncia - Borussia Dortmund

(16h30 GMT) B. Mönchengladbach - Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(13h30 GMT) Friburgo - Hoffenheim

(15h30 GMT) Colonia - Stuttgart

(17h30 GMT) Unión Berlín - Hamburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 18 3 15

2. Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 9 3 6

3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1

4. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2

5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

6. Eintracht Fráncfort 6 4 2 0 2 11 9 2

7. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0

8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3

11. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1

12. Wolfsburgo 5 4 1 2 1 7 6 1

13. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1

14. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3

17. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7