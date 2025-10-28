Lowy se supera en Miami y continúa su preparación

Redacción | El joven velerista panameño Ion Lowy demostró su capacidad de adaptación y resiliencia en la 25ª edición de la Halloween Howler Regatta, un evento de alto calibre organizado por el Coconut Grove Sailing Club (CGSC) en Miami, Estados Unidos. Su notable actuación es parte fundamental de su ruta de preparación.

En medio de vientos que rozaron los 40 km/h —condiciones mucho más exigentes que las habituales en Panamá— Ion, representando a la Sea Masters Academy Panamá (SMAP), logró una impresionante remontada hasta el 7º lugar en la competitiva clase ILCA4.

Este resultado es especialmente meritorio al ser una nueva categoría para Lowy, quien compitió en la clase Optimist hasta el mundial del año pasado.

El objetivo inmediato es que Lowy mantenga este nivel de rendimiento en la próxima Panamá International Regatta, donde medirá sus habilidades contra una flota internacional en su país.

Guillermo Gasperi, su entrenador espera que Ion tenga un buen desempeño en la Panamá International Regatta, donde competirá con veleristas de varias partes del mundo.