Los Wizards ganan la primera opción para elegir en el Draft 2026 de la NBA

Los Washington Wizards obtuvieron la primera elección en el Draft de la temporada 2026 de la NBA, tras la celebración de la lotería este domingo en Chicago.

Los Wizards terminaron la campaña 2025-26 con el peor balance de la liga de baloncesto de Norteamérica, en el último lugar de la Conferencia Este, con un récord de 17-65.

De esta manera, Washington recibe un impulso importante de cara al próximo curso 2026-27 y a la elección del Draft que se celebrará el 23 y el 24 de junio en Nueva York.

Tenía un 14% de probabilidades de acabar en la primera posición gracias a un sistema que favorece a los equipos más débiles.

Los Wizards habían acelerado su reconstrucción atrayendo este invierno a los All-Star Anthony Davis y Trae Young.

El equipo no ha avanzado más allá de la segunda ronda de los playoffs desde que llegó a las Finales de la NBA de 1979. Tampoco ha pisado los playoffs desde 2021 y no gana una serie eliminatoria desde 2017.

Los Wizards podrán mejorar aún más su plantilla con una de las estrellas universitarias que se espera sean elegidas muy arriba en el Draft, como AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer.

Boozer es hijo de Carlos Boozer, un destacado ala-pívot que disputó trece temporadas en la NBA con los Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Utah Jazz y Los Angeles Lakers.

"Trabajo para ser la primera elección del Draft, es un momento muy emocionante", dijo Dybantsa a la cadena ABC.

Por otra parte, el mexicano Karim López, de 19 años, podría convertirse en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda, un hito para el baloncesto latinoamericano.

López, nacido en Hermosillo, optó por el Draft de la NBA en marzo con el objetivo de inspirar jóvenes en su país.

Los Utah Jazz se hicieron con la segunda elección, los Memphis Grizzlies con la tercera y los Chicago Bulls con la cuarta, al término de una ceremonia en la que participaron las 14 franquicias no clasificadas para los playoffs.