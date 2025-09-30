Los Tigres muerden primero en Cleveland con una obra maestra de Skubal

Con un récord personal de 14 ponches, Tarik Skubal guió el triunfo del martes de los Tigres de Detroit 2x1 ante los Guardianes de Cleveland en un emocionante inicio de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Tigres tomaron así una ventaja de 1-0 en esta serie de comodines al mejor de tres partidos en el Progressive Field de Cleveland.

Los Guardianes tienen la ventaja de campo después de arrebatarle a Detroit el título divisional en la Liga Americana, con una de las mayores remontadas de la historia, pero de poco les sirvió ante la implacable apertura de Skubal.

El californiano, firme candidato a revalidar el premio Cy Young, frenó desde el montículo a la batería de cañoneros de Cleveland, comenzando por el dominicano José Ramírez, que además cometió un error fatal para los Guardianes en la última entrada.

El lanzador, de 28 años, dominó durante 7.2 entradas en las que ponchó a 14 rivales, fijando un nuevo récord personal e igualando el de cualquier abridor de los Tigres en postemporada.

Skubal terminó su trabajo tras conceder una carrera, tres hits y tres bases por bolas.

Kerry Carpenter abrió la pizarra para los visitantes en el primer inning tras un sencillo de Spencer Torkelson.

En la cuarta entrada, el venezolano Gabriel Arias se embasó permitiendo que el dominicano Ángel Martínez igualara el marcador, pero Riley Greene devolvió la ventaja a Detroit en la séptima.

Cuando Skubal ya había sido relevado por Will Vest, los locales tuvieron una enorme oportunidad de empatar en la parte baja de la novena entrada.

Ramírez pegó su único hit de la tarde, que fue atrapado por Javier Báez, pero el puertorriqueño falló después un lanzamiento y el dominicano pudo instalarse en la tercera base cuando los Guardianes no tenían todavía outs.

Vest reaccionó después ponchando a George Valera y eliminando él mismo a Ramírez, que se había quedado a media carrera hacia el plato tras un bateo de Kyle Manzardo.

Los Tigres tendrán el miércoles su primera oportunidad de avanzar a la ronda divisional, donde esperan los temibles Marineros de Seattle.

En el siguiente juego de comodines del martes, los Cachorros recibían en Chicago a los Padres de San Diego.

El menú nocturno deparaba un clásico entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston y un pulso entre los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, y los Rojos de Cincinnati.