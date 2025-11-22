Los Springboks se toman una revancha ante Irlanda (24-13)

Después de dominar ampliamente a Francia e Italia estando reducidos a 14 hombres, los sudafricanos se impusieron a Irlanda, su pesadilla de los últimos años, por 24-13 en un test-match de rugby en Dublín.

Los Springboks, ganadores de los dos últimos Mundiales, solo habían conseguido un triunfo en sus cinco últimos partidos ante el XV del Trébol, que les había ganado principalmente en 2024 en una visita a Sudáfrica y en 2023 en la fase de grupos del Mundial de Francia.

Pero esta vez, Sudáfrica fue superior y consiguió su primer triunfo en Irlanda desde 2012, gracias a los tries de Damian Willemse, Cobus Reinach y Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Ganadores del Rugby Championship por segundo año consecutivo y solo dos veces derrotados este año, los Boks pueden acabar su 2025 a lo grande, la próxima semana en una visita a Gales.

Por contra, Irlanda confirma que no atraviesa su mejor momento, dos semanas después de una derrota ante los All Blacks (26-13) y a pesar de una victoria ante una debilitada Australia (46-19).